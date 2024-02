Stipendio, rinnovo e Arabia Saudita: la verità su Theo Hernandez

Arrivano altre notizie importanti sulla situazione di Theo Hernandez, il cui futuro in rossonero non è affatto certo.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe sacrificare uno o due pezzi pregiati della propria squadra. I principali indiziati si conoscono bene, anche perché hanno entrambi il contratto che scade a giugno 2026 e oggi il rinnovo non è vicino.

Ovviamente, ci riferiamo a Mike Maignan e a Theo Hernandez. Ambedue sono a rischio partenza senza la firma di un prolungamento contrattuale. Il club rossonero non può permettersi di tenerli se prima del termine della stagione non sigleranno un nuovo accordo. Ci sarebbe il rischio di venderli a un prezzo più basso nel 2025, quindi eventualmente le offerte per la cessione verranno valutate già quest’estate.

Milan, Theo Hernandez: la verità su stipendio, rinnovo e richieste

Il giornalista Matteo Moretto ha fornito alcuni interessanti aggiornamenti sulla situazione di Hernandez. A SOS Fanta ha rivelato che lo stipendio che percepisce, senza bonus, è di 5 milioni di euro netti annui. Finora si era sempre parlato di un ingaggio da circa 4,5 milioni, bonus inclusi.

Il Milan valuta Theo 70-80 milioni ed è confermato l’interesse del Bayern Monaco, che lo ha inserito nella lista dei potenziali sostituti di Alphonso Davies. Però, il francese ha estimatori anche in Premier League e in Arabia Saudita. Nelle ultime settimane alcuni emissari della Saudi Pro League hanno avviato dei contatti con l’entourage dell’ex Real Madrid per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento nel prossimo calciomercato estivo.

A meno che non arrivino offerte irrinunciabili, Hernandez intende continuare a giocare in Europa. Ad oggi, il Milan non ha iniziato alcuna trattativa per il rinnovo del suo contratto. Nei prossimi mesi si capirà meglio cosa potrà succedere, se la società rossonera deciderà di provare concretamente a stipulare un nuovo accordo oppure se sceglierà di vendere.

Il numero 19 milanista era arrivato nell’estate 2019 per circa 21 milioni, costo che è stato in buona parte ammortizzato a bilancio. C’è la possibilità di registrare una grossa plusvalenza in caso di cessione. Sarebbe un trasferimento abbastanza doloroso per i tifosi, lo è stato anche nel caso di Sandro Tonali al Newcastle United, però sarà fondamentale come i soldi verranno reinvestiti per migliorare la squadra. Non mancano società pronte a formulare offerte importanti per assicurarselo. Difficile dire no se venissero messi sul tavolo 80 milioni.