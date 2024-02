Calendario Milan a marzo: date e orari dei match di Serie A e Europa League

Mese di Marzo ricco di impegni per il Milan tra Serie A e Europa League. Ecco tutti i match che attendono i rossoneri

Siamo nella fase decisiva della stagione, quella dove non si può sbagliare per continuare a inseguire gli obiettivi rimasti e non compromettere quelli, di fatto, già raggiunti.

Il Milan sarà impegnato su due fronti. In Serie A, svanite del tutto le chance di rimonta alla vetta occupata ormai saldamente dall’Inter, i rossoneri devono consolidare definitivamente il piazzamento Champions con l’opportunità ulteriore di provare a sorpassare la Juve al secondo posto. In Europa League, invece, c’è la doppia sfida con lo Slavia Praga agli ottavi.

Ma andiamo con ordine. Il mese di marzo per il Milan comincerà contro la Lazio all’Olimpico. Si gioca venerdì 1, anticipo dovuto per l’impegno di martedì 5/3 in Champions dei biancocelesti, attesi dal match di ritorno contro il Bayern agli ottavi.

Due giorni dopo, giovedì 7 marzo, impegno europeo per il Milan con l’andata degli ottavi contro lo Slavia Praga a San Siro. Un match fondamentale per i rossoneri che mai hanno raggiunto i quarti di finale dell’Europa League.

Milan, tutti i match di marzo: date e orario

Domenica 10 marzo, il Milan torna in campo in Serie A contro l’Empoli, alle 15, a San Siro. Una collocazione inedita per i rossoneri che hanno disputato finora una sola partita in stagione in orario pomeridiano, quella contro il Verona dello scorso settembre.

Giovedì 14 marzo, il ritorno degli ottavi di Europa League con lo Slavia. Si giocherà in uno stadio bellissimo, l’Eden Arena di Praga che ha ospitato la finale della scorsa edizione di Europa League vinta dal West Ham contro la Fiorentina. Dovesse passare, il Milan conoscerà subito la possibile avversaria ai quarti di finale di Europa League nel sorteggio in programma a Nyon, venerdì 15 marzo alle 12. Sorteggio che decreterà anche gli accoppiamenti delle semifinali.

Domenica 17 marzo, altro match di Serie A alle 15, in trasferta contro il Verona, invischiato nella lotta per non retrocedere. La settimana successiva, non ci saranno partite. Il campionato, infatti, si ferma per la pausa dedicata alle Nazionali con l’Italia di Spalletti impegnata in due amichevoli, negli Usa a Fort Lauderdale e New York, contro Venezuela e Ecuador.

La Serie A riprenderà il 30 marzo, il sabato di Pasqua, nel quale il Milan sarà in campo alle 20.45 nell’insidiosa trasferta contro la Fiorentina. La Lega Serie A ha stabilito che si giocherà quest’anno anche il lunedì di Pasquetta, 1 aprile, con cinque partite tra le 12.30 e le 20.45.

Di seguito il riepilogo di tutte le partite del Milan a Marzo con orari e indicazioni per la diretta tv/streaming

Venerdì 1 marzo (20.45), Lazio-Milan – Dazn/Zona Dazn

Giovedì 7 marzo (21.00), Milan-Slavia Praga – Sky Sport/Dazn e TV8 (da confermare)

Domenica 10 marzo (15) – Milan-Empoli – Dazn/Zona Dazn

Giovedì 14 marzo (18.45) – Slavia Praga-Milan – Sky Sport/Dazn

Domenica 17 marzo (15) – Verona-Milan – Dazn/Zona Dazn

Sabato 30 marzo (20.45) – Fiorentina-Milan – Sky Sport/Dazn