Caos in Serie A, rabbia contro il VAR: “Rigore scandaloso”

Le dichiarazioni del dirigente nel post gara sono destinate a far discutere. Parole davvero dure dopo quanto successo in partita

Dopo il pareggio di domenica scorso a San Siro, l’Atalanta è tornata a giocare a Milano. Lo ha fatto contro l’Inter, perdendo malamente.

Contro il Milan, l’uno a uno era arrivato grazie ad un calcio di rigore alquanto dubbio, tanto che era stato lo stesso Gian Piero Gasperini a definirlo ‘rigorino’.  Ieri, invece, le situazioni arbitrali non sono state per nulla favorevoli.

L’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, così, si è sfogato a fine partita, attaccando gli arbitri: “Commentare una partita così è molto difficile – afferma ai microfoni di DAZN -. Senza dubbio avevamo di fronte una grandissima squadra, complimenti a loro che meritano di essere primi, hanno dimostrato la qualità che hanno. Dispiace per il risultato, gli episodi sono stati determinanti. Sono stati fatti errori gravissimi dall’arbitro e dal VAR”.

Luca Percassi analizza così nelle specifico gli episodi che secondo il suo parere avrebbero danneggiato pesantemente l’Atalanta: “Penso al primo gol annullato, incomprensibile come sia stato annullato nonostante le telecamere. Nel caso di annullamento del gol, c’era il rigore su Miranchuk”.

“E’ scandaloso”, Percassi furioso

Oltre alla rete annullata a Charles De Ketelaere, che avrebbe portato i bergamaschi in vantaggio, fa discutere il penalty concesso alla squadra di Simone Inzaghi:

“Il rigore convalidato è scandaloso, sono passati 6-7′ per cercare un qualcosa che nessuno aveva visto. Siamo profondamente dispiaciuti, una partita bellissima che però è stata pesantemente condizionata da episodi arbitrali, hanno condizionato in un senso dilagante la partita. Non c’è tocco, è Bastoni che va contro Miranchuk, nel caso è rigore. La palla la tocca Bastoni, non interpretiamo immagini che sono chiarissime. L’Inter è la migliore della classe ma la partita è condizionata”.

Con questo risultato, l’Inter allunga ancor di più in classifica, ipotecando di fatto lo Scudetto e la seconda stella. I nerazzurri appaiono imprendibili. Resta al quinto posto, invece, l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini. A sette punti dal Milan e a due dal quarto posto occupato dal Bologna. Proprio i rossoblu saranno il prossimo avversario dell’Atalanta, per una sfida al vertice che potrebbe dire tanto in chiavere Champions. I bergamaschi, infatti, hanno solamente due lunghezze di vantaggio sulla Roma sesta.