Conte-Milan: “Ecco qual è il suo obiettivo”

L’ex vice di Antonio Conte ha fatto delle rivelazioni cruciali sul futuro dell’allenatore salentino. Ecco quale squadra vorrebbe allenare la prossima stagione.

Antonio Conte continua ad essere accostato con insistenza al Milan come allenatore per la prossima stagione. Sappiamo bene quanto al momento sia in bilico la posizione di Stefano Pioli, a causa dell’andamento discontinuo della sua squadra nella stagione in corso. L’emiliano dovrebbe centrare l’impresa per rimanere sulla panchina rossonera anche il prossimo anno e dunque terminare il suo contratto in scadenza nel 2025. Quale? Probabilmente arrivare fino in fondo in Europa League.

Se ciò non accadrà è assai probabile che Pioli dica addio al Milan a fine giugno, per fare spazio ad un nome altisonante. Almeno è quello che sperano i tifosi. Conte, come detto, rappresenta uno dei grandi sogni dei sostenitori rossoneri, grazie al suo carisma e alla sua luminosa carriera soprattutto nei campionati. Ma potrebbe davvero sbarcare a Milanello a luglio? È un incognita molto grande al momento, anche perché di recente il suo nome è stato accostato a big estere come Bayern Monaco e Barcellona.

Delle indicazioni cruciali sulla prossima squadra che allenerà il salentino le ha date uno che lo conosce molto bene. Si tratta di Angelo Alessio, quello è stato il suo vice sulla panchina della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alessio su Conte: “Può andare al Milan”

Angelo Alessio è stato intervistato ai microfoni di TuttoJuve, e ha fatto delle rivelazioni su quali siano i veri desideri di Conte per la prossima panchina. “Lo vedremo in una squadra che gli possa dare l’opportunità di lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato. A lui piacerebbe vincere la Champions League, per cui l’augurio sarebbe di vederlo in un club italiano o estero che possa competere per questo grande traguardo. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto a lungo termine”.

Il Milan potrebbe dunque essere una possibilità reale e concreta per Antonio Conte. Secondo Alessio sì, ma non l’unica. Ha concluso così l’allenatore ai microfoni di TuttoJuve in merito: “Per quanto riguarda l’accostamento a Juventus, Milan e Napoli, dico che è un professionista e può andare davvero in ogni squadra. Ogni giorno viene accostato a questi tre club italiani, ma in realtà sono solo notizie giornalistiche e di vero ad oggi non c’è ancora nulla. Adesso è presto. Bisognerà aspettare maggio per sapere dove andrà”.

Dunque, a detta di Alessio, Conte non ha stretto ancora alcun accordo con alcun club. Non ci resta che attendere.