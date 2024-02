Lazio-Milan, la clamorosa decisione dell’AIA: al VAR ci sarà proprio lui

Nella sfida di venerdì sera all’Olimpico tra biancocelesti e rossoneri ci sarà sempre Di Paolo al monitor, nonostante le critiche

Si è discusso davvero tanto di Inter-Atalanta a causa delle strane scelte da parte dei direttori di gara. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta nettamente sulla Dea, ma due episodi in particolare hanno fatto gridare allo scandalo la dirigenza degli orobici.

L’amministratore delegato dei bergamaschi, Luca Percassi, è intervenuto al termine della sfida definendo gravissimi gli errori commessi da arbitro e VAR. Nell’occhio del ciclone c’è l’annullamento del gol di Charles De Ketelaere, quando il match era ancora sullo 0-0, per effetto di un presunto fallo di mano da parte di Miranchuk, poco prima del tiro vincente del belga. Anche il rigore assegnato ai padroni di casa nel secondo tempo è stato definito scandaloso da Percassi.

In quel caso il VAR ha fermato il gioco per sei minuti prima di assegnare il tiro dal dischetto, ritirando la decisione del guardalinee che aveva segnalato il pallone fuori. Le polemiche sono state già messe da parte dall’AIA, che evidentemente ha reputato corretto l’operato del VAR Aleandro Di Paolo. Al punto da confermare l’arbitro al monitor anche per Lazio-Milan di venerdì sera. Una scelta molto forte e indicativa.

La designazione arbitrale di Lazio-Milan

Andiamo allora a vedere la designazione arbitrale di Lazio-Milan nella sua interezza. A dirigere l’incontro sarà Marco Di Bello, che in questa stagione ha arbitrato due volte i rossoneri, nella vittoria con la Fiorentina e nel ko in Coppa Italia con l’Atalanta.

Ad assistere il fischietto di Brindisi ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, mentre il quarto ufficiale sarà Sacchi. Al VAR, appunto, proprio l’incriminato Di Paolo, mentre l’AVAR sarà Aureliano.

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO