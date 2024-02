Leao fa impazzire i tifosi: altro che Psg, l’annuncio è chiarissimo

Il futuro di Rafael Leao è sempre un tema molto caldo in casa Milan. Il Psg spinge, ma lui ha ben altre idee

Il Milan è tornato ad offrire una prestazione di buon livello domenica contro l’Atalanta a San Siro. Purtroppo non è arrivata la vittoria perché il vantaggio di Leao è stato annullato dal rigore (molto discusso) di Koopmeiners. Partita di altissimo livello del numero 10 rossonero, come fece in Champions League col Psg.

Contro gli orobici ha segnato il suo quarto gol in campionato, il nono in stagione. A questi numeri bisogna aggiungere gli otto assist. In quella che viene definita da tutti una stagione negativa, Leao ha ad oggi accumulato un bottino di 17 G/A. Un dato che dice moltissimo sulle potenzialità di un ragazzo che va troppo a corrente alternata, oltre a non aver sviluppato nel modo giusto alcuni fondamentali importanti come il tiro in porta. In ogni caso il suo nome è sempre sul taccuino dei grandi club d’Europa in particolar modo del Psg, che starebbe pensando a lui per sostituire Mbappé, prossimo al trasferimento al Real Madrid. E mentre sui giornali italiani si legge soltanto di una possibile cessione pesante del Milan, con Rafa fra i candidati, ecco l’annuncio che mette le cose in chiaro.

Leao vuole solo il Milan

Di recente è uscito il suo libro, “SMILE”, e ieri lo ha presentato in un incontro alla Mondadori. Un’occasione per rispondere anche ad alcune domande dei giornalisti presenti fra cui proprio quella inerenti alla voci sul suo futuro. La risposta di Leao è diventata subito virale e ha fatto impazzire i tifosi rossoneri.

“Il mio futuro? Al Milan“, ha detto Rafa alla domanda. Una frase netta, chiarissima, senza alcuna aggiunta. E che ha fatto velocemente il giro del web e dei social. Leao è molto legato al Milan e a Milano, ne ha parlato anche nel suo libro, citando il rapporto con Paolo Maldini, con Giorgio Furlani (decisivo per il suo rinnovo lo scorso anno) e anche con Gerry Cardinale. Il portoghese ha rinnovato con i rossoneri fino al 2028 e ad oggi guadagna uno stipendio netto di 5 milioni più bonus (coi quali arriva ai 7,5 milioni). Un accordo importante e che lo lega ancora di più alla città e al club. Il Psg lo cerca ma lui è stato chiaro: il futuro è ancora rossonero. Per la gioia di tutti.