Milan, la notizia più bella: adesso ne manca solo uno

Stefano Pioli ha finalmente un gruppo numeroso e completo per il proseguo della stagione. Il peggio sembra adesso passato per il Milan.

Ci sono stati momenti bui e davvero complicati per il Milan nel corso di questa stagione. Risultati negativi sì, alcuni, ma soprattutto assenze pesantissime a condizionare la resa e l’andamento della squadra. Gli infortuni hanno rappresentato la nota più storta dell’intera stagione rossonera. C’è stato un picco clamoroso di problemi muscolare, che a turno, ha posto ai box la maggioranza dei giocatori di Stefano Pioli.

Sappiamo bene che il reparto che ha passato i peggiori guai è stato quella di difesa, rimasto orfano nel 2023 dei suoi elementi titolari. In poco tempo, il Milan ha perso Pierre Kalulu, poi Malick Thiaw e infine Fikayo Tomori. Tre infortuni muscolari e dei più seri. Il francese, il tedesco e l’inglese sono stati ai box per circa tre mesi, chi più chi meno. Assenze che hanno generato grosse difficoltà a Pioli, costretto ad affidarsi ad alcuni giovani della Primavera e a Theo Hernandez adattato a centrale.

Sì, perché va ricordato che è mancato per un lungo tratto di campionato anche Simon Kjaer, alle prese con un affaticamento muscolare più serio del previsto. Il Milan ha provato a mettere una pezza alla situazione richiamando Matteo Gabbia dal prestito, scelta rivelatasi positiva. Ma non ha affondato per un secondo innesto, preferendo aspettare il recupero degli infortunati. E adesso, si è tornati davvero a sorridere a Milanello.

Milan, verso la Lazio: rosa al completo

Il primo a rientrare dall’infortunio è stato Malick Thiaw, due settimane fa. Di recente, è stato seguito nel recupero da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Il loro rientro è stato leggermente più lento, ma alla fine hanno ricominciato a lavorare in gruppo nel corso della scorsa settimana, e adesso sono completamente a disposizione di Pioli. Lo stesso mister ha annunciato che contro la Lazio anche Tomori farà parte dei convocati. Da ricordare che di recente era stato fuori per un leggero problema agli adduttori Davide Calabria, anche lui rientrato a pieno regime dopo aver saltato Rennes e Atalanta.

Dunque, in vista della sfida alla Lazio, il Milan ha praticamente la rosa al completo dopo davvero tantissimi mesi. Ne manca solo uno all’appello, ed è il centrocampista Tommaso Pobega. Sappiamo che per l‘ex Spezia e Torino il recupero sarà ancora un po’ lungo. È atteso al rientro ad aprile, avendo anche effettuato un’operazione chirurgica. In attesa del suo recupero, Pioli si gode un gruppo numeroso come non lo aveva da tempo.