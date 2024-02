Milan, svanisce il sogno per la panchina: l’annuncio ufficiale

Il Milan e i suoi tifosi pare debbano arrendersi al sogno di accogliere l’allenatore in panchina a fine stagione. Il suo club ha parlato molto chiaro.

C’è ancora una grandissima incognita sul futuro di Stefano Pioli al Milan. Le sorti dell’allenatore emiliano sono tutte in bilico, a causa dell’andamento discontinuo della squadra rossonera nella stagione in corso. Gli infortuni, poi, sono stata una grossa aggravante. Con diversi mesi d’anticipo si è iniziato a parlare del più che possibile esonero di Stefano Pioli a fine stagione. Il tecnico ha un contratto sino al 2025, ma il suo lavoro non eccellente potrebbe portare all’interruzione anticipata.

E sempre con diversi mesi d’anticipo si è iniziati a ipotizzare una lunga serie di nomi per il suo successore. Ci sono state settimane bollenti in cui è stato affermato con convinzione che ci sarà Antonio Conte al posto di Pioli nella panchina del Milan da giugno. Una voce che si è raffreddata del tempo, ma che non è sfumata del tutto. Al club rossonero è soprattutto accostato Thiago Motta di recente, l’allenatore italo-brasiliano che sta facendo benissimo al Bologna.

Ma non soltanto i due tecnici italiani. Se c’è un sogno condiviso da dirigenza e tifosi per la prossima panchina questo porta il nome di Roberto De Zerbi, l’ex Sassuolo oggi alla guida del Brighton in Premier League e che ha conquistato ogni consenso. De Zerbi, sino a qualche giorno fa, ha pronunciato parole d’amore per il Milan, squadra in cui è cresciuto sin dalle Giovanili. Ma per lui pare ci siano davvero pochissime speranze di vederlo alla guida dei rossoneri nel vicino futuro.

L’annuncio del dirigente spegne ogni minima speranza.

De Zerbi, il Brighton lo blinda

Che De Zerbi venisse al Milan è sempre stata una possibilità remota nel presente. Sono state più plausibili le voci che di recente lo hanno accostato a big europee come Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco. Anche perché l’ingaggio dell’ex Sassuolo al Brighton è da top, e il club rossonero ha un’idea ben precisa per quanto riguarda il limite stipendi. E bisogna anche aggiungere che c’è una particolare clausola rescissoria nel contratto di De Zerbi con gli inglesi, che prevede un pagamento di 13 milioni per aggiudicarselo in estate.

Ad ogni modo, pare che nel vicino futuro dell’allenatore italiano non ci sia alcun trasferimento. Il Brighton, attraverso il suo CEO, ha blindato pubblicamente De Zerbi. Paul Barber ha parlato così di lui ai microfoni della BBC Radio:

“Vogliamo che Roberto resti il più a lungo possibile perché sta facendo un ottimo lavoro. Non ci vuole una scienza per capire che quando qualcuno fa bene il suo lavoro, vieni seguito dagli altri. Ma noi siamo tra i primi sei-sette della Premier League, siamo negli ottavi di finale di Europa League e siamo ancora in FA Cup giocando le partite a livelli alti di prestazione. Abbiamo fatto anche un sacco di cose buone e ce ne sono da fare. Sono fiducioso che questo significhi che molte brave persone vogliono venire qui e rimanerci”.