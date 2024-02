Milan-Zirkzee, l’olandese dice sì, ma il prezzo è alto: “Non basteranno 60 milioni”

E’ caccia all’attaccante in casa Milan. Il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello di Joshua Zirkzee. Parla l’olandese

In estate il Milan si regalerà un nuovo attaccante. Un attaccante giovane, che possa garantire gol per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri sia quello di Joshua Zirkzee, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna. Il calciatore olandese ha ormai convinto tutti al Milan e ha trovato l’approvazione anche di Ruud Gullit. Il connazionale, che ha scritto la storia dei colori rossoneri, ha parlato ai microfoni di Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube: “La cosa che mi piace di più di lui è che è sempre al posto giusto. Ha una cosa speciale come attaccante, sperò che dopo il Bologna possa andare in una squadra più forte”.

La speranza di molti sarebbe quella di vedere Zirkzee con la maglia del Milan. Un nuovo olandese ad infiammare San Siro, ma Carlo Pellegatti non è molto ottimista, anzi: “Mi dicono che non basteranno 50-60 milioni. Non vedo un Milan che spende questi soldi. E’ un giocatore divertente, spettacolare, da San Siro. E’ un peccato, vediamo se arriverà”.

Milan, le carte giuste per Zirkzze

Non resta dunque che capire come evolverà la situazione. Il Milan ha la carta Alexis Saelemaekers da giocarsi per abbassare il prezzo, ma la concorrenza è di quelle importanti.

Il giocatore potrebbe far ritorno al Bayern Monaco per una 40ina di milioni di euro, quelli della clausola rescissoria, ma le insidie maggiori arrivano dall’Inghilterra. In Premier League lo seguono soprattutto Manchester United e Arsenal. In Italia solo il Napoli potrebbe provarci con la partenza di Victor Osimhen.

Il Milan dunque deve provare a chiudere per Zirkzee il prima possibile. La concorrenza è destinata ad aumentare e il Bologna gongola, sapendo che il prezzo potrebbe alzarsi. Per quanto riguarda il Milan, attenzione all’inserimento di un’altra pedina che non dispiace al club rossonero. Stiamo parlando di Lorenzo Colombo che ha una valutazione di una quindicina di milioni. Il Milan, dunque, ci proverà, ma sullo sfondo restano altri profili interessanti come Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille, che hanno una valutazione sui 40 milioni di euro.