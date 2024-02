Pioli e il 5-0-5: “Se è così, allora non so allenare”

Stefano Pioli è stato interrogato in conferenza su una particolare accusa che gli stanno riservando i tifosi in questa stagione. Risposta stizzita del tecnico.

Il Milan si sta preparando per affrontare venerdì sera la Lazio allo Stadio Olimpico. Una gara certamente tosta, contro un avversario di livello e che ha tanto da riscattare. Non soltanto l’ultima sconfitta contro la Fiorentina: i biancocelesti sono motivati a dare una forte scossa alla loro stagione deludente per avvicinarsi alla zona Champions. Vorranno dunque approfittare del big match contro il Milan per dare un segnale forte.

Il Diavolo, dal suo canto, è reduce dalla prova eccelsa contro l’Atalanta in campionato. Probabilmente la partita migliore dei rossoneri in questa stagione, seppur si sia conclusa con un deludente pareggio (1-1). Ma rispetto ad altre, contro la Dea il Milan è stato impeccabile in ogni fase di gioco. Centrocampo solido a schermare e supportare la difesa, e contemporaneamente è stato impeccabile il collegamento tra lo stesso reparto e l’attacco.

Insomma, contro l’Atalanta, la comunicazione tra i diversi reparti è stata più che degna di una grande squadra. In alcune partite di questa stagione, forse in troppe, questa prerogativa è venuta a mancare, scatenando l’ira dei tifosi e di conseguenze le polemiche a Stefano Pioli.

Milan, la teoria del 5-0-5 contro Pioli

In alcune gare della stagione in corso, molti tifosi hanno notato uno squilibrio netto nell’impostazione tattica del Milan sul campo. In particolare, si è messo in evidenza un enorme buco al centrocampo, con invece un ammasso di giocatori in difesa e un altro in attacco. Insomma, l’ormai famigerato 5-0-5 che sta spopolando nelle critiche ai rossoneri e a Stefano Pioli sui social.

Proprio l’allenatore rossonero è stato chiamato a rispondere in conferenza stampa a tale supposizione. Non una domanda che è stata gradita al tecnico emiliano, che l’ha contrariata in maniera netta. Nello specifico, Stefano Pioli ha preceduto con momenti di silenzio al quesito, per poi rispondere un po’ stizzito. “Si attacca e si difende in 11 – ha esordito il mister – è chiaro che poi diventa un 5-0-5, diventa un 7-0-3, o un 6-0-4. È comunque errato. È come dire che non so allenare. Secondo voi si prepara la partita con un 5-0-5? È solamente una delle tante accuse”.

Insomma, Pioli ha voluto far capire che questa è una delle tante teorie negative mosse contro la sua gestione e il suo modo di allenare il Milan in questa stagione. Ma che non ha a che vedere con una logica reale dei fatti.