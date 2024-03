Dove vedere Lazio-Milan in streaming e diretta tv

Lazio-Milan apre il programma della 27.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere il match di venerdì 1 marzo. Calcio di inizio alle 20.45

Anticipo di lusso all’Olimpico con Lazio e Milan che aprono il programma di un’interessantissima 27.a giornata di campionato nella quale sono previsti altri match di rilievo come Napoli-Juventus, Atalanta-Bologna e Verona-Sassuolo, quest’ultimo di fondamentale importanza in zona retrocessione.

Punti importanti in palio anche tra Lazio e Milan. I biancocelesti, reduci dalla brutta sconfitta contro la Fiorentina, hanno bisogno di una vittoria per riavvicinare la zona europea, a quattro giorni dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern. Rossoneri a secco di vittorie da tre partite, tra Serie A ed Europa League. Con tre punti, Leao e compagni possono approfittare dei concomitanti scontri diretti Atalanta-Bologna e Napoli-Juventus e consolidare ulteriormente il terzo posto.

Milan che si presenta al cospetto della Lazio con la stessa formazione iniziale schierata con l’Atalanta. Unico dubbio Theo Hernandez, non al meglio dopo una contusione al piede subita in allenamento. Florenzi di nuovo preferito a Calabria con Adli e Bennacer in mediana. Attacco confermato con Loftus Cheek a supporto di Leao, Giroud e Pulisic.

Lazio-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming

Lazio-Milan di venerdì 1 marzo è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile in diretta streaming sull’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Tim Vision e Sky Q, Amazon Fire Stick e console di gioco.

Diretta tv disponibile su Zona Dazn, il canale che è possibile aggiungere come opzione al proprio abbonamento e visibile alla posizione 214 del decoder Sky o di Tivusat. Al termine della partita, highlights subito disponibili nelle edizioni di seconda serata di Sky Sport 24. Bisognerà attendere l’1 per vederli, gratuitamente, sui canali YouTube della Serie A e della stessa Dazn.

Già definita la programmazione tv dei prossimi impegni del Milan. Giovedì 7 marzo, alle 21, andata degli ottavi di finale di Europa League con lo Slavia Praga. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn. Potrebbe esserci anche la diretta in chiaro su TV8.

Successivamente, il Milan avrà due impegni domenicali consecutivi alle 15, in Serie A, il 10 e il 17 marzo contro Empoli (a San Siro) e Verona (in trasferta). Entrambi saranno trasmessi su Dazn e Zona Dazn. Nel mezzo c’è il match di ritorno di Europa League di giovedì 14 marzo con lo Slavia alle 18.45 in diretta su Sky Sport e Dazn.