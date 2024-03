La leggenda del Milan vota Zirkzee: “Mi fa impazzire”

Le voci che vorrebbero ancora Joshua Zirkzee al Milan continuano a farsi sentire. L’ex fuoriclasse rossonero ha detto la sua.

Il Milan continua a pensare al centravanti del futuro, il giocatore che potrebbe garantire gol, qualità e senso della posizione nel prossimo futuro. Molto dipenderà dal destino di Giroud e Jovic, ovvero i due attaccanti titolari odierni, ma a prescindere sembra che il Milan voglia investire su una punta in estate.

Tra i profili maggiormente battuti spicca senza dubbio quello di Joshua Zirkzee. Attaccante classe 2001, olandese di nascita ma esploso prima al Bayern Monaco e poi al Bologna. In Serie A sta dimostrando tutte le sue capacità tecniche: non sarà un bomber d’area di rigore, ma sicuramente sa come si comanda un reparto offensivo.

Zirkzee piace molto al Milan, visto che rappresenterebbe una scelta ideale ed in linea con il progetto tecnico. Un calciatore di talento puro, giovane e già in grande crescita, che oggi viene valutato sui 40 milioni di euro ma in un breve lasso di tempo può passare ad una cifra molto più elevata.

Parole al miele per Joshua Zirkzee

A parlare molto bene di Zirkzee sono in tanti. Soprattutto coloro che lo conoscono meglio di tutti, ma anche chi lo ha visto esprimersi in campo in tempi più o meno recenti. Come una vecchia stella del Milan anni ’80 e ’90, olandese proprio come l’attaccante del Bologna.

Ruud Gullit, ex numero 10 del Milan, ha parlato al canale Youtube di Carlo Pellegatti di vari argomenti. Tra cui proprio le qualità di Zirkzee, acquisto che l’olandese caldeggia ampiamente: “Lo conosco perché l’ho visto giocare nell’Olanda Under 19, giocava con mio figlio. Mi fa impazzire soprattutto perché è sempre al posto giusto al momento giusto, ha dei tempi pazzeschi. Inoltre ha qualità, sa rifinire il gioco, non è da tutti. Mi auguro possa esprimersi bene in un club anche migliore del Bologna”.

Da olandese a olandese, arrivano le parole al miele dunque di Gullit per Zirkzee, che a detta dell’ex fantasista sarebbe ideale per il Milan, già in questa prossima sessione di mercato vista la crescita esponenziale del centravanti 22enne. Oltre al calciatore rossoblu, anche altri giovani talenti offensivi sono nel mirino del Milan: come lo sloveno Sesko del Lipsia, altro giovanissimo che farebbe perfettamente al caso dei rossoneir.