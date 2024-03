Lazio-Milan in diretta, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Gli aggiornamenti minuto per minuto di Lazio-Milan, l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. I rossoneri all’Olimpico per ritrovare la vittoria dopo due settimane

Benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Milan dallo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la sconfitta contro il Monza e il pareggio contro l’Atalanta, i rossoneri tornano in campo in campionato per ritrovare la vittoria. Sarà però tutt’altro che semplice affrontare una squadra altalenante come quella biancoceleste (reduce dalla sconfitta di Firenze) ma che poche settimane fa ha battuto in casa il Bayern Monaco. Stefano Pioli vuole i tre punti per continuare ad inseguire l’obiettivo secondo posto in classifica.