Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Sarri

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A e in programma questa sera alle ore 20.45. Eccole di seguito.

Quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Lazio-Milan allo Stadio Olimpico di Roma. Un big match senza dubbio, che vede rivali due squadre che vogliono assolutamente i 3 punti. I biancocelesti di Maurizio Sarri sentono l’obbligo della vittoria per riscattare l’ultima sconfitta contro la Fiorentina e non perdere di vista il quarto posto. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, sono ben consapevoli che il primo posto è ormai un miraggio, ma vogliono assolutamente consolidare il terzo posto e perché no avvicinarsi alla Juventus, seconda.

È stata una settimana positiva soprattutto per il Milan che, reduce dalla prova magistrale contro l’Atalanta, in cui il solo pareggio ha però deluso, ha ritrovato diversi giocatori. Difatti, Pioli avrà stasera a disposizione l’intero gruppo, eccetto Tommaso Pobega. Ma è tornata finalmente a ricomporsi la difesa. Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Davide Calabria sono di fatto a disposizione. Nella giornata di ieri aveva preoccupato la botta al rimediata da Theo Hernandez in allenamento, ma il terzino ce la fa stringendo i denti.

Quanto alla Lazio, invece, Sarri dovrà fare ancora a meno di Patric e Rovella, il primo alle prese con infortunio all’inguine, l’altro con un problema di pubalgia. Ma sono invece tornati a sua disposizione Zaccagni, Vecino e Isaksen. Rientri certamente importanti.

Scopriamo dunque come Sarri e Pioli schiereranno il loro undici iniziale. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali dei due tecnici. Eccole di seguito.

Lazio- Milan, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, L. Alberto; F. Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Renzetti; Casale, Hysaj, Lazzari, Ruggeri; A. Anderson, Cataldi, Kamada; Immobile, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Calabria, Jiménez, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori; Musah, Reijnders; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.