Lazio-Milan 0-1, pagelle e tabellino: la vittoria, Okafor e Pulisic le uniche note positive

Pagelle e tabellino di Lazio-Milan, l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. I rossoneri conquistano tre punti ma la prestazione è fortemente negativa

Il Milan batte la Lazio all’Olimpico grazie al gol di Okafor. E basta. Non dice nient’altro la prestazione dei rossoneri, che sfruttano la superiorità numerica per trovare un gol comunque casuale e fortunoso. Decisiva quindi l’espulsione ingenua di Luca Pellegrini, al quale si aggiungono anche Marusic e Guendouzi nei minuti finali. Solo due note positive per i rossoneri: Christian Pulisic, che ne fa espellere due ed è l’unico che salta l’uomo e calcia in porta, e l’ingresso positivo di Okafor.

Le pagelle di Lazio-Milan

MAIGNAN 6

FLORENZI 5 (Dal 64′ CALABRIA 6)

GABBIA 6 (Dall’81’ TOMORI SV)

KJAER 5,5 (Dall’81’ THIAW SV)

THEO HERNANDEZ 6

ADLI 5 (Dal 71′ OKAFOR 7)

BENNACER 5 (Dal 64′ REIJNDERS 6)

PULISIC 6,5

LOFTUS-CHEEK 5

LEAO 5,5

GIROUD 5

Lazio-Milan, il tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Renzetti; Casale, Hysaj, Lazzari, Ruggeri; A. Anderson, Cataldi, Kamada; Immobile, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Calabria, Alex Jimenez, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori; Musah, Reijnders; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 88′ Okafor