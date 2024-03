Lazio-Milan, probabili formazioni: Pioli ha un unico dubbio

Serie A, probabili formazioni Lazio-Milan: vediamo quali potrebbero essere le scelte di Sarri e Pioli nel big match allo stadio Olimpico.

Il pareggio a San Siro contro l’Atalanta ha lasciato un po’ di delusione nella squadra rossonera, che è tornata a mettere in campo un bel gioco e che avrebbe meritato la vittoria. Ci riproverà a Roma contro un’avversaria ostica ma che non sta vivendo un momento particolarmente sereno.

La Lazio è reduce da due sconfitte in Serie A contro Bologna e Fiorentina, ci sono anche delle tensioni tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. La compagine biancoceleste non si presenta nel migliore dei modi a questa sfida, anche se i tifosi allo stadio Olimpico potrebbero essere il valore aggiunto in grado di dare la giusta spinta verso un risultato positivo.

Il Milan, chiaramente, giocherà con l’obiettivo di fare bottino pieno nella capitale. Vuole evitare di far avvicinare ulteriormente le squadre che sono dietro in classifica. Consolidare il terzo posto è importante anche per arrivare con maggiore tranquillità all’impegno di Europa League contro lo Slavia Praga, previsto giovedì prossimo a San Siro.

Le scelte di Sarri e Pioli

Stefano Pioli potrà contare su una squadra quasi al completo, gli unici assenti sono Tommaso Pobega (infortunato) e Luka Jovic (squalificato). Ieri sera era trapelato il fatto che Theo Hernandez avesse accusato una leggera botta nell’ultimo allenamento, ma non sembra niente di allarmante. Salvo colpi di scena, sarà regolarmente presente nella formazione titolare.

Con il francese ci saranno anche Malick Thiaw e Matteo Gabbia a comporre una difesa nella quale l’unico dubbio sembra essere quello sul terzino destro. Giocherà Alessandro Florenzi oppure Davide Calabria? Dato che l’ex Roma ha giocato dall’inizio nelle scorse partite, non è escluso che possa partire dalla panchina all’Olimpico per poi tornare titolare contro lo Slavia Praga. Potrebbe anche rimpiazzare Theo se quest’ultimo non venisse impiegato. Vedremo.

A centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Yacine Adli e Ismael Bennacer, mentre Tijjani Reijnders (appena diventato papà) inizierà dalla panchina come Yunus Musah. Ruben Loftus-Cheek ancora sulla trequarti, come raccordo tra mediana e attacco, pronto con la sua fisicità e i suoi inserimenti a incidere. Sulle fasce i soliti Christian Pulisic e Rafael Leao, con Olivier Giroud nuovamente al centro dell’attacco.

La Lazio si opporrà al 4-2-3-1 rossonero con il consueto 4-3-3. Davanti a Ivan Provedel dovrebbe esserci il quartetto Marusic-Gila-Romagnoli-Hysaj, anche se pure Manuel Lazzari e Luca Pellegrini sembrano ancora in ballottaggio per avere un posto nella formazione titolare. A centrocampo nessun dubbio, ci sarà il trio Guendouzi-Cataldi-Luis Alberto. Il centravanti sarà Ciro Immobile, supportato dagli esterni Felipe Anderson e Mattia Zaccagni.

SERIE A, LAZIO-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (Lazzari), Gila, Romagnoli, Hysaj (Pellegrini); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (Florenzi), Thiaw, Gabbia, Hernandez (Florenzi); Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.