Milan, allenatore e bomber: la rivoluzione di Cardinale

Gerry Cardinale è pronto a cambiare il suo Milan. Vuole migliorarlo e insieme a Zlatan Ibrahimovic prenderà decisioni importanti per far crescere il Diavolo

Gerry Cardinale vuole un Milan grande e vincente. Il bilancio attuale non può dunque essere positivo. Le parole del numero uno di RedBird ieri sono state chiare. Parole che fanno traballare la posizione di molti in rossonero: nessuno può sentirsi al sicuro dopo quanto detto dal proprietario del Diavolo.

Impossibile così non analizzare la figura di Stefano Pioli, che per molti è il responsabile principale di diverse situazioni, come quella legata agli infortuni, che non sono piaciute a Gerry Cardinale. La Gazzetta dello Sport fa dunque il punto della situazione, sottolineando, ancora una volta, come solo la vittoria dell’Europa League potrebbe salvare la panchina del tecnico di Parma. Dopo cinque anni, però, sembrerebbe naturale cambiare.

Il sogno dei tifosi porta il nome di Antonio Conte, che non appare però il profilo più in linea con le idee di RedBird, ma non può essere escluso dalla lista, così come Lopetegui, che però non entusiasma i tifosi del Diavolo, che ormai da tempo hanno scelto l’italiano ex Tottenham. Sotto osservazione – scrive il giornale rosa – c’è anche Thiago Motta, che tanto bene sta facendo sulla panchina del Bologna ed è pronto al salto in una grande. Un altro nome è quello di Gallardo, oggi in Arabia Saudita, alla guida dell’Al-Ittihad, ma al richiamo del Milan potrebbe non resistere.

Milan, ecco il centravanti

La rivoluzione di Cardinale passa chiaramente anche dalla costruzione di un nuovo stadio (a San Donato )e dell’ingresso di nuovi soci, ma soprattutto dal mercato.

La volontà è quello di non privarsi di alcun big, ma come ci insegna la storia Sandro Tonali, nessuno è incedibile.

Si guarderà chiaramente all’entrate con l’obiettivo numero uno legato all’attacco: serve un bomber giovane che garantisca gol per il presente e per il futuro. Il prossimo nove sarà così un Under 25 e il nome caldo resta quello di Joshua Zirkzee oltre a quello di Benjamin Sesko.

Guarda anche alla difesa attenzione a Maxence Lacroix del Wolfsburg, Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham. Il Milan dunque è pronto a cambiare e a migliorarsi, con la supervisione di Zlatan Ibrahimovic, sempre più uomo di fiducia, con pieni poteri, di Gerry Cardinale.