Milan, Pioli non ha troppe colpe: “Dal mercato serviva altro. Leao? Ha qualità, ma gioca da solo”

Le dichiarazioni dell’ex rossonero non lasciano alcun dubbi: le colpe sono un po’ di tutti, non solo di Stefano Pioli, troppo spesso additato come l’unico responsabile di questa stagione non esaltante

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per la ventisettesima giornata di Serie A, contro la Lazio. I calciatori sono concentrati sulla partita di stasera, serve rialzare la testa e conquistare la vittoria dopo tre partite senza i tre punti.

Il Milan, è sotto gli occhi di tutti, fatica a trovare equilibrio, spesso anche all’interno di una singola partita. Contro l’Atalanta è stato un match praticamente perfetto, in cui è mancato solo il risultato, ma non è sempre così: “Quando vedo i giocatori del Milan sparpagliati per il campo significa che qualcosa non va e a me dispiace tanto perché penso che Pioli sia un buon allenatore, oltre che una brava persona. Però deve intervenire. Deve fare in modo che non accada più. Io a Pioli non gli darei troppe colpe perché vanno valutati anche il contesto e il gruppo a disposizione. Il Milan delle volte dà l’impressione di non saper stare in campo. Non c’è equilibrio sul terreno di gioco e non c’è continuità nei risultati, così non si va da nessuna parte”. Parole queste rilasciate da Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico rossonero punta, dunque, il dito contro il Milan.

Ma Stefano Pioli non appare essere il principale responsabile di questo Milan, che fatica a trovare continuità: “Se un giocatore non si sacrifica, se non corre all’indietro rapidamente, se non collabora, Pioli deve avere il coraggio di lasciarlo fuori”. Il pensiero, chiaramente, va a Rafa Leao e Arrigo Sacchi non ha dubbi: “Ha enormi qualità, ma deve giocare per la squadra e con la squadra. Invece gioca prevalentemente da solo. Il temperamento è genetico: ce l’hai o no, spero che lui ce l’abbia perché tirandolo fuori diventerebbe un campione”.

Milan, tanti errori: non solo colpa di Pioli

Se il Milan ha perso terreno in campionato è anche colpa di un mercato che non ha dato le giuste risposte.

Serviva ben altro: “Il mercato non è stato fatto bene, sarebbe servito un difensore centrale affidabile e un centravanti che facesse rifiatare Giroud. Ho l’impressione che molti acquisti non siano stati condividi da Pioli”.

Ormai c’è sempre più la convinzione che l’avventura di Pioli sia al capolinea. La stagione rossonera non può essere positiva dopo l’eliminazione in Champions League e con il risultato accumulato in campionato: “Il Milan deve arrivare secondo e andare in fondo in Europa League, altrimenti il bilancio non sarà buono”, ha sentenziato Arrigo Sacchi.