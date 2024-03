Milan, problema infortuni inaccettabile: Gerry Cardinale annuncia cambiamenti

La proprietà rossonera intende contrastare con decisione uno dei maggiori problemi avuti nelle ultime stagioni: previsti interventi seri.

L’annata 2023/2024 del Milan è certamente al di sotto delle aspettative, diverse cose non hanno funzionato e i risultati sul campo lo testimoniano. Troppo presto la squadra è uscita dalla corsa Scudetto, dalla Champions League e anche dalla Coppa Italia. Molte critiche sono state rivolte a Stefano Pioli, ma anche ai giocatori e alla dirigenza. Nessuno è stato risparmiato.

L’allenatore e il suo staff sono stati al centro di diverse critiche non solo per ragioni di ordine tecnico-tattico, ma anche per quanto riguarda la preparazione fisica. Hanno visto tutti che sono stati numerosi gli infortuni di carattere muscolare che hanno colpito i calciatori rossoneri. Una situazione troppo anomala per essere bollata come casuale. Qualche errore c’è stato e certamente ha influito nei risultati, dato che elementi importanti della squadra sono finiti KO e non hanno potuto dare il loro contributo. E forse qualcuno, temendo di farsi male, non ha sempre spinto al 100%.

Infortuni Milan, Cardinale deluso: rivoluzione pronta?

Il Milan non può permettersi di vivere un’altra stagione con uno scenario simile, è fondamentale intervenire e cambiare delle cose. Non è ancora chiaro se Stefano Pioli e i suoi collaboratori continueranno il loro lavoro nella prossima annata, però Gerry Cardinale è determinato a evitare che si ripetano infortuni a raffica.

Il fondatore di RedBird Capital Partners, società americana proprietaria del club, ne ha parlato al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: “Guarderemo al cambiamento in ogni aspetto della società. Mi sono affidato a Ibra per raccogliere opinioni, prospettive e consigli. Tutto attorno al Milan deve evolvere. Guarderemo al personale e ai tanti infortuni avuti, siamo delusi. Se compri un calciatore e al momento di giocare non ce l’hai disponibile, a cosa servono gli sforzi fatti? Sicuramente si giocano troppe partite e i giocatori sono sottoposti a tanto stress, bisogna migliorare e prendersi cura della loro salute“.

Cardinale ha osservato con attenzione quanto successo alla squadra in questa stagione e, anche avvalendosi della consulenza di Zlatan Ibrahimovic, ha le idee chiare sugli ambiti nei quali intervenire. Ridurre gli infortuni è fondamentale e ci si aspettano dei cambiamenti per raggiungere tale obiettivo. Questi mesi saranno stati utili per comprendere gli errori e le soluzioni, vedremo quali mosse verranno fatte per il futuro. Probabilmente sarà necessario rafforzare la struttura medica e anche quella inerente la preparazione fisica.