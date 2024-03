Theo Hernandez-Bayern, nuove conferme: “Lo stanno monitorando”

L’esperto di mercato fornisce gli ultimi aggiornamenti in merito all’interesse del club tedesco per il terzino rossonero

L’eventualità che il Milan possa privarsi di un pezzo da novante durante la prossima sessione estiva di calciomercato non viene mai smentita. Anzi, continuano incessanti i rumours che accostano i vari top della squadra rossonera alle grandi squadre.

Il club rossonero quest’anno non potrà godere degli stessi introiti dell’anno scorso per la Champions League e spera di rimediare parzialmente con l’Europa League, ma serve necessariamente arrivare in fondo alla competizioni. In caso di eliminazione prematura della squadra di Stefano Pioli, il budget per rinforzarsi in estate dovrebbe essere necessariamente rivisto al ribasso. Tutto ciò a meno che, ovviamente, non arrivasse una cessione importante.

I nomi di cui si parla sono sempre i soliti tre, da Mike Maignan a Rafa Leao, passando per Theo Hernandez. Proprio su quest’ultimo continuano le voci in merito agli interessamenti dei top club europei, in particolare il Bayern Monaco. I bavaresi sembrano essersi rassegnati a perdere il canadese Alphonso Davies in quel ruolo, destinato ad accasarsi al Real Madrid. Per questo i campioni di Germania hanno pensato al rossonero per rimpiazzarlo.

I bavaresi monitorano il francese

Alcuni giorni fa è rimbalzata l’indiscrezione direttamente da BILD di un sondaggio del Bayern per il tedesco e ora sono arrivate anche le conferme sull’interessamento. Ad assicurare che tutto è vero ci ha pensato Matteo Moretto.

L’esperto di mercato aveva già spiegato qualche giorno fa sul giocatore ci sono anche gli occhi della Premier League e dell’Arabia Saudita, e che qualche settimana fa alcuni emissari della Saudi Pro League hanno fatto un sondaggio. Il classe ’97 però al momento vuole continuare in Europa. Il Diavolo non ha ancora pensato a un rinnovo per ritoccare l’ingaggio. Ricordiamo che Theo Hernandez è in scadenza nel 2026.

Moretto, scrivendo su Thedailybreafing, ha quindi confermato che Il Bayern Monaco sta monitorando Theo Hernandez e che da luglio potrebbe andare all’assalto del terzino mancino. Il Milan lo valuta almeno 100 milioni e non prenderà in considerazioni offerte inferiori, lo stesso vale anche per gli altri top player come Leao e Maignan. Vedremo se i bavaresi avranno la forza e la voglia di investire così tanti soldi sul francese. Una cosa è certa: Theo al Milan è felice e non sembra avere intenzione di cambiare aria.