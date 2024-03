In sei via dal Real Madrid: assist al Milan, i dettagli

Il Real Madrid mette in vendita sei calciatori per la prossima stagione: Milan all’assalto, c’è anche un obiettivo

Se i club lavorano per concludere nel modo migliore la stagione sportiva in termini di risultati, le dirigenze già programmano il futuro, perché di fatto la prossima stagione è già attualità, soprattutto per quanto riguarda il mercato. Senza distinzioni di importanza, perché anche i top club sono già proiettati a ciò che accadrà a partire da giugno.

Incluso il Real Madrid che si annuncia come una delle protagoniste assolute sul mercato, anche e soprattutto per l’ingaggio sempre più probabile di Kylian Mbappé. L’attaccante francese lascerà il PSG e con ogni probabilità arriverà a Valdebebas, per la gioia di Ancelotti e dei tifosi che potranno rispolverare l’era dei Galacticos, con Bellingham e Vinicius.

Ed a Madrid, nella prossima estate, vi sarà anche una mini rivoluzione tra calciatori in scadenza e giovani. Se, infatti, l’idea del club è quella di prolungare l’accordo con il 34enne Toni Kroos, sembra ai titoli di coda l’avventura di Luka Modric, ormai 38enne ed in scadenza nel giugno del 2024.

Milan, non solo Nacho: anche un altro possibile acquisto

Incerto anche il futuro di Lucas Vázquez, Fran García e soprattutto Arda Güler. I tre, fin qui, hanno giocato davvero pochissimo in questa stagione e vi sono riflessioni sul da farsi. L’esterno, anche per la sua duttilità, poterbbe alla fine strappare il rinnovo per una sola stagione mentre sembra deciso il destino degli altri due calciatori, entrambi giovani.

Per García, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’arrivo di Davies, sarà cessione in prestito, stessa ipotesi anche per il trequartista turco frenato da tanti problemi fisici in questa prima parte di stagione. Non è un mistero che Arda Güler sia un calciatore molto apprezzato dal Milan che potrebbe imbastire con il Real Madrid anche un’operazione simile a quella che portò in rossonero Brahim Diaz.

Se sull’ex Fenerbahce la dirigenza dovrà lavorare non poco soprattutto con il Real Madrid, più propenso a lasciarlo crescere in Liga, più facile la strada che conduce a Nacho Fernández. Il difensore 34enne ha vinto praticamente tutto con la maglia del Real Madrid indosso ed è pronto ad una nuova avventura, l’ultima della sua carriera.

Il Milan è molto interessato all’opzione; si tratta, infatti, di un calciatore acquistabile a parametro zero dalla grande esperienza internazionale e soprattutto dalla grande duttilità. Non è un mistero, infatti, che possa ricoprire con grande abilità tutti i ruoli della difesa, dalla posizione centrale, la sua naturale, alle fasce, sia destra che sinistra. Una vera manna dal cielo per gli allenaotri e per il Milan, spesso in emergenza nei mesi scorsi.