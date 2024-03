Luka Romero, infortunio shock: esce in barella e col collare (VIDEO)

Disavventura per l’esterno del Milan nell’ultima partita di Liga giocata dall’Almeria: in uno scontro sfortunato ha avuto decisamente la peggio.

Luka Romero a gennaio ha lasciato Milano per avere la possibilità di giocare con continuità ed è tornato in Spagna, dove in passato aveva già militato con il Maiorca. Si è trasferito in prestito secco all’Almeria, con il quale ha collezionato 4 presenze e 2 gol finora.

Le due reti sono state segnate nel sorprendente pareggio 2-2 contro l’Atletico Madrid. Per due volte l’argentino è riuscito a battere un portiere del livello di Jan Oblak. Prima con un tiro dalla distanza, poi con una conclusione dall’interno dell’area. Una partita che si ricorderà a lungo, perché segnare contro una squadra come quella di Diego Simeone non può che essere una bella soddisfazione per un giovane giocatore che sta cercando di farsi spazio nel calcio che conta.

Luka Romero: cosa è successo in Celta Vigo-Almeria

Venerdì sera l’Almeria ha affrontato il Celta Vigo in trasferta ed è stato sconfitto 1-0. Romero è partito titolare e al 44′ è rimasto a terra dopo uno sfortunato scontro di gioco con un suo compagno di squadra, che dopo una scivolata lo ha colpito con i tacchetti in pieno volto. L’ex Lazio è stato subito soccorso dai medici, che precauzionalmente gli hanno anche messo un collare e lo hanno trasportato fuori dal campo in barella. Ovviamente, è stato sostituito.

Dopo le prime cure presso lo stadio, è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto a esami più approfonditi. Fortunatamente, non è stata riscontrata alcuna frattura e l’argentino ha potuto fare rientro a casa dopo i controlli dei dottori. Tanta paura e dolore, ma è andata bene alla fine. Romero sarà regolarmente a disposizione in vista della prossima partita contro il Siviglia, in programma lunedì 11 marzo in casa dell’Almeria.