Milan, il Bologna ha trovato l’erede di Thiago Motta

Il Bologna ha trovato l’erede di Thiago Motta: il tecnico può andare via, campo libero per l’approdo a Milanello?

Il futuro della panchina del Milan in vista della prossima stagione è uno dei grandi dilemmi in seno al club. La storia è ormai arcinota; Stefano Pioli sembra essere arrivato alla fine del suo ciclo, che peraltro ha portato in bacheca uno scudetto oltre al raggiungimento della semifinale di Champions League.

I risultati non esaltanti raggiunti in questa stagione stanno alimentando il vento del cambiamento, con un nuovo tecnico in panchina ed un nuovo progetto da far partire, possibilmente vincente ed incentrato su giovani di talento.

E così, se da un lato Pioli ha ancora chance di conservare la panchina rossonera in caso di vittoria dell’Europa League e qualificazione alla prossima Champions, dall’altro in via Aldo Rossi si vagliano i nomi di una possibile successione. Il “solito noto” Antonio Conte, il tecnico più corteggiato e richiesto d’Italia ma non solo è sicuramente l’uomo in pole.

Sta lavorando sul salentino anche Zlatan Ibrahimovic, il super consigliere e braccio destro di Gerry Cardinale. D’altronde l’ex Juve ed Inter è l’ipotesi più affascinante, quella in grado di garantire il successo più immediato o, comunque, le maggiori chance.

Milan, Thiago Motta piace: la mossa del Bologna

Resiste, però, anche l’opzione Thiago Motta. Il tecnico del Bologna è la vera rivelazione in panchina di questo campionato; il suo Bologna è addirittura quarto in campionato e sogna la Champions League. Un gioco moderno ed offensivo, quello dei felsinei che ha stregato Furlani e Moncada.

Un primo approccio vi sarebbe già stato, anche per capire l’eventuale disponibilità dell’ex centrocampista ad approfdare a Milanello. Anche in questo caso, però, non mancano certo le avversarie: su tutte la Juventus che starebbe pensando al tecnico degli emiliani in caso di addio di Max Allegri.

Di certo c’è che se da un lato il Bologna sogna ancora di poterlo trattenere, magari puntando sulla qualificazione europea per chiudere il cerchio, dall’altro Saputo è cosciente di come l’addio in estate sia più di una possibilità. Ecco perché avrebbe già individuato il sostituto di Thiago Motta.

Si tratta di Ivan Juric, attuale allenatore del Torino. Già qualche settimana fa il croato aveva annunciato l’addio ai granata in caso di mancata qualificazione in Europa, al momento davvero utopistica per il club piemontese. E così ben presto potrebbe profilarsi un vero e proprio tourbillon di panchina, con i felsinei che darebbero campo libero a Thiago Motta.