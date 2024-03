Milan, trattativa per il rinnovo: pressing di Moncada

L’esperto di mercato fa sapere che il Milan ha avviato la trattativa per il rinnovo di contratto del centrocampista. Vuole blindare ulteriormente il suo gioiello.

L’emergenza infortuni è stata paurosa quest’anno, e ha decimato man mano ogni reparto, soprattutto quello di difesa. Dicembre e soprattutto gennaio sono stati dei mesi molto difficili per la squadra e per Stefano Pioli, costretto a ricorrere a delle scelte d’emergenza per sopperire alle difficoltà. Il mister ha in primis chiesto aiuto alla Primavera rossonera, e dunque sono arrivati diversi giovani ad aiutare la Prima Squadra.

Il Milan ha messo in mostra diversi ragazzi così nel corso di questa stagione. Alcuni di questi hanno conquistato una miriade di consensi. Basti pensare a Jan-Carlo Simic, autore tra l’altro di un gol pesante in Prima Squadra, ma anche Alejandro Jimenez, il terzino annoverato come erede di Theo Hernandez. Ma non soltanto.

Ha avuto anche spazio Kevin Zeroli, il giovane centrocampista definito tra i talenti più cristallini dell’Under 19 rossonera. Classe 2005, Zeroli può essere definito un tuttocampista. Mediano, mezzala o trequartista possiede doti uniche che vanno salvaguardate. Il Milan sa di avere per le mani un futuro gioiello destinato a diventare un top player. E non vuole affatto perdere il controllo su di lui.

Geoffrey Moncada si è messo a lavoro in anticipo in tal senso.

Zeroli, un talento tutto da blindare

Kevin Zeroli è anche l’autore del rigore della vittoria del Milan Primavera agli ottavi di Youth League contro il Braga. Suo il penalty finale che ha sancito la qualificazione ai quarti. Sì, perché c’è anche da dire che il classe 2005 ha il vizietto del gol. In questa stagione, sono 6 le reti realizzate, con 2 assist a dire che può diventare un profilo completo. Il Milan, come detto, tiene tantissimo al suo talento, cresciuto nel vivaio rossonero.

E come fa sapere Nicolò Schira, Geoffrey Moncada ha già avviato la trattativa per il rinnovo di contratto di Kevin Zeroli. L’esperto di mercato sottolinea che il dirigente è totalmente in pressing per chiudere nel breve un accordo. L’attuale scadenza è fissata per il 2027, ma l’intenzione è quella di prolungare il contratto di uno o due anni, e dunque 2028-2029. Moncada si sta confrontando con Rafaela Pimenta, prima agente di Zeroli, nonché l’ereditiera di una parte della scuderia Raiola.

Per Zeroli sarebbe chiaramente pronto un ritocco dell’ingaggio sino a 200 mila euro stagionali. Niente male, ovviamente, per un calciatore di soli 19 anni che sta per affacciarsi al calcio che conta.