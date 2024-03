Scudetto dell’Inter nel derby? Risponde Calhanoglu (VIDEO)

Hakan Calhanoglu è stato interrogato dai tifosi sulla possibilità di vincere lo Scudetto proprio nella giornata del derby. La sua risposta è curiosa.

Arrivati a questo punto della stagione sembrano esserci ormai pochi dubbi che lo Scudetto lo vincerà l‘Inter. Lo ha affermato anche Stefano Pioli qualche giorno fa, che per il primo posto la lotta è ormai chiusa. Lo dice bene la classifica, dato che il Biscione vanta ben dodici punti di vantaggio sulla Juventus, e tredici dal Milan, ma deve ancora disputare la sua 27esima giornata di Serie A.

C’è solo da ammettere la superiorità della formazione di Simone Inzaghi, che quest’anno si è presentata al campionato con maggiore consapevolezza e forza. Se dovesse vincerlo lo Scudetto, non si può dire che non sia meritato. Un qualcosa che un nerazzurro in particolare aspetta con ansia. Chi? Chiaramente Hakan Calhanoglu, l’ex Milan che da quando si è trasferito all’Inter ha bramato ma non vinto lo Scudetto.

E ricordiamo quanto nel 2022 sia stata amara per lui la scena del Milan Campione d’Italia. Quest’anno, però, pare che sia arrivato il momento per il centrocampista turco di alzare al cielo il fatidico Scudetto. E la beffa più grande, a favore di Calhanoglu e a discapito del Milan, potrebbe essere che l’Inter si aggiudichi il titolo in anticipo proprio nella giornata del derby della Madonnina.

Calhanoglu predica calma

Sappiamo bene quanto Hakan Calhanoglu non sia un personaggio amato e stimato dai tifosi rossoneri e probabilmente anche da qualche calciatore del Milan. Il modo in cui ha lasciato il Diavolo nel 2021 ha rappresentato grande delusione per tutto l’ambiente milanista. Lui oggi si dice assolutamente fiero della scelta fatta e che l’Inter lo ha reso un calciatore nettamente migliore. Continua dunque a non scorrere buon sangue tra le due parti, e probabilmente Calhanoglu aspetta la vendetta più bella che è quella della vittoria dello Scudetto.

Come detto, l’Inter potrebbe aggiudicarsi matematicamente il titolo con un certo anticipo dato il vantaggio in fatto di punti e che sembra poter riuscire a mantenere. Non è escluso che ci riesca proprio nella giornata del derby, e dunque contro il Milan nelle gara in programma il 21 aprile. È quello che i tifosi interisti stanno sperando enormemente, per dare un sapore ancora più bello alla vittoria. E cosa ne pensa Hakan Calhanoglu di tale possibilità? Intercettato da alcuni tifosi fuori dai cancelli di Appiano Gentile ha risposto “Calma“, facendo anche il gesto con la mano per rispondere alla domanda di una tifosa.

Dunque, il turco ex Milan predica una certa calma al momento, quasi sicuro però di godersi presto il momento, derby o no.