Tifosi del Napoli contro Leao: la risposta di Rafa è da applausi (FOTO)

Alcuni presunti tifosi e appassionati di calcio se la prendono con Rafa Leao sui social dopo Lazio-Milan. Pronta la risposta del numero 10.

Il solito Rafael Leao verrebbe da dire. La sua prestazione sul campo della Lazio è nuovamente fatta di picchi altissimi, come il gol annullato o l’assist nell’azione della rete vittoria di Okafor. Ma anche di momenti di nulla, di poca intraprendenza, quasi come fosse fuori dal gioco.

La prestazione del 10 del Milan viene considerata comunque positiva, vista la sua importanza negli episodi decisivi. Ma c’è sempre quell’elemento di discontinuità all’interno della prestazione che non fa piacere ai tifosi ed agli appassionati, visto che con le sue qualità tecniche potrebbe letteralmente fare ciò che vuole.

C’è chi sui social non è affatto d’accordo con il modo di fare di Leao, che all’apparenza sembra uscire mentalmente dalla partita con i suoi atteggiamenti di ‘pausa‘. Un utente su X ha preso per l’appunto di mira il portoghese, notando un comportamento durante Lazio-Milan di venerdì sera.

Leao criticato per l’atteggiamento in campo

A lanciare il monito critico nei confronti di Rafa Leao è stato un tifoso, presumibilmente del Napoli visto il suo account personale, che ha dimostrato di essere molto poco favorevole ai modi del calciatore del Milan.

“L’irrefrenabile grinta e voglia di vincere di Leao. Io uno così non lo vorrei mai, neanche gratis” – ha scritto l’utente, mostrando un frame dell’azione che ha portato al gol vittoria di Okafor in cui il calciatore del Milan sembra prendersela comoda dopo aver messo il pallone in mezzo all’area della Lazio.

Critica a cui ha risposto in prima persona Leao che, una volta taggato, ha voluto dire la sua con classe, scrivendo un semplice ma sentito: “Forza Milan!“. Niente polemiche o discussioni, ma solo inneggiare alla propria squadra, che certamente ieri ha portato a casa 3 punti pesanti anche grazie alle sue giocate in zona d’attacco.

Continua a far discutere il modo di giocare di Leao, che però allo stesso tempo è una vera e propria forza della natura. Finalmente ha ritrovato il gol in Serie A dopo mesi di astinenza, con la prodezza contro l’Atalanta. Ieri è andato vicino al bis, annullato per off-side millimetrico. Difficile chiedere di più.