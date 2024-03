Vergogna social: insulti e minacce di morte per Pulisic (FOTO)

Christian Pulisic è finito sotto attacco da parte dei tifosi della Lazio: minacce di morte a lui ed alla sua famiglia, messaggi intollerabili

Una prestazione più che sufficiente in campo, un aiuto concreto e tangibile alla sua squadra anche senza segnare. Così si può riassumere la prova di Christian Pulisic, esterno statunitense del Milan che ieri ha provocato due dei tre cartellini ossi inflitti dall’arbitro Di Bello alla Lazio. D’altronde un calciatore è pagato per questo scopo, quello favorire il successo dei colori che indossa.

E spesso l’utilità può essere avulsa dal semplice gol segnato o dall’assist offerto al compagno. Il gioco del calcio consiste in tante sfaccettature e non è un caso come una squadra sia composta da 11 calciatori. Ieri, con buona pace della Lazio, Pulisic ha disputato una buona gara, tanto da meritarsi in pagella un 6,5 pieno, condiviso sia dalla nostra testata che dai principali quotidiani italiani.

Evidentemente, però, non è andata giù ai biancocelesti la prova dello statunitense e soprattutto l’essere stato protagonista in occasione del rosso a Luca Pellegrini. “Colpa” di un fattore che, in termini di regolamento, non può essere certo definito scorretto, anzi.

Pulisic, insulti via social: nel mirino anche la sua famiglia

L’esterno statunitense semplicemente non ha spedito il pallone fuori con castellanos a terra, continuando a giocare la sfera. In compenso ha ricevuto uno strattone da Pellegrini, poi espulso. Una situazione di gioco più che normale che però ha scatenato i tifosi biancocelesti.

Sui social migliaia di insulti da questi sedicenti supporters, alcuni davvero vergognosi che auguravano a lui ed alla sua famiglia addirittura la morte. Messaggi da censura nei confronti dell’ex Chelsea, in cui gli hanno augurato perfino di “soffrire lentamente, giorno dopo giorno“.

“Devi crepare te e tutta la tua squadra, compreso il tuo allenatore“, ma anche “devi finire in mecicine tutti i suoi soldi” con insulto finale alla povera madre del calciatore. Superato, di fatto, ogni limite immaginabile e tollerabile, figuriamoci per una semplice partita di calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milan Pulse (@milanpulse_)

Gli haters sono sempre più una piaga da debellare nel mondo del calcio. Proprio pochi giorni fa era accaduto un caso analogo a Juan Jesus, difensore del Napoli, insultato dai suoi stessi tifosi per aver commesso l’errore decisivo in occasione del pari del Cagliari. All’esterno statunitense va naturalmente la massima solidarietà da parte della redazione di Milanlive.it.