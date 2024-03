Zirkzee, dall’Inghilterra: “Un club della Premier ha superato il Milan”

Arriva un’indiscrezione di mercato riguardante uno degli attaccanti che Moncada sta valutando per il futuro.

È certo che il Milan la prossima estate farà un investimento su un centravanti. In quel ruolo verrà comprato un nuovo giocatore che sarà chiamato a dare determinate garanzie in termini di gol e di contributo al gioco della squadra.

Uno dei profili che vengono seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza è Joshua Zirkzee, letteralmente esploso con il Bologna in questa stagione: 10 gol e 6 assist in 28 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Come abbiamo detto altre volte, non si tratta di un “killer” d’area di rigore ma è attaccante che fa un lavoro enorme fuori dall’area per aiutare i compagni. È molto bravo a difendere il pallone e a smistarlo con passaggi illuminanti. Possiede una tecnica e una visione di gioco davvero notevoli. Ovviamente, andrà verificato in un contesto con maggiori pressioni, però è normale che il Diavolo e altre big stiano pensando a lui per il futuro.

Milan, affare Zirkzee: news dall’Inghilterra

Prendere Zirkzee non sarà facile per il club rossonero. Innanzitutto bisogna considerare che il Bayern Monaco può esercitare la clausola di riacquisto da 40 milioni di euro che si era garantito quando lo ha venduto al Bologna nell’agosto 2022 per 8,5 milioni. Se non dovessero decidere di esercitarla, comunque incasseranno il 40% del prezzo del vendita e chiaramente questo dettaglio influirà sulla valutazione del club emiliano, che cercherà di guadagnare il più possibile dall’operazione.

Probabilmente, per meno di 50 milioni il Bologna non vorrà cedere il suo gioiello. Da capire quale sarà il budget stanziato dal Milan per comprare un nuovo centravanti. Da non escludere che possa essere inserita una contropartita tecnica nella trattativa. Senza dimenticare che Alexis Saelemaekers è in prestito con diritto di riscatto (9/10 milioni) proprio nella squadra di Thiago Motta. I rapporti tra le società sono buoni.

Secondo quanto spiegato da TeamTalk, il Tottenham si sarebbe messo in pole position nella corsa a Zirkzee, superando Milan e Manchester United. Ange Postecoglou apprezza molto il talento olandese e non gli dispiacerebbe affatto averlo nella sua squadra nella prossima stagione. L’allenatore degli Spurs vuole un rinforzo importante in attacco. Altri profili che piacciono sono Santiago Gimenez del Feyenoord e Serhou Guirassy dello Stoccarda, anche loro accostati al Milan in questi mesi. C’è tanta concorrenza per quanto concerne il mercato degli attaccanti, diversi nomi sono destinati a cambiare maglia la prossima estate.