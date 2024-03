Altro derby di mercato: Milan-Inter, follie per il difensore

Sia Milan che Inter sono sulle tracce di uno dei migliori difensori del momento, che potrebbe completare il reparto di entrambe.

Manca ancora molto al termine della stagione ed all’immediato inizio della sessione di mercato estiva. Ma già in queste settimane si comincia a parlare di quelle che saranno le trattative più calde e gli obiettivi dichiarati dei maggiori club di Serie A.

Il Milan non avrà bisogno certo di rivoluzionare la rosa, come fatto lo scorso anno, ma qualche tassello importante e di alto livello dovrebbe arrivare, per far fare al club un ulteriore salto di qualità. Uno dei reparti su cui intervenire sembra essere quello difensivo, dove già a gennaio sarebbero potuti servire nuovi innesti.

La dirigenza ha deciso di puntare sul rientro di Gabbia e sull’arrivo del giovane esterno Terracciano. Ma in estate la musica cambierà e si punterà ad obiettivi veri e propri, di primissima fascia. Resta alta la candidatura di un centrale di spessore, già sondato e cercato dal Milan durante l’ultima sessione invernale.

L’Inter insidia il Milan per l’obiettivo rossonero

Il giocatore su cui il Milan lavorerà con forza in estate è Alessandro Buongiorno. Il gioiello del Torino, vice-capitano della formazione granata, considerato giustamente uno dei difensori centrali migliori del campionato di Serie A. Non a caso è divenuto un punto fermo della Nazionale maggiore italiana.

Buongiorno è stato sondato concretamente dal Milan negli scorsi mesi, ma le richieste di Urbano Cairo sono risultate troppo elevate per poter raggiungere un accordo già a gennaio. Ma la novità, lanciata da Tuttosport, è che anche l’Inter si sarebbe fiondata sulle tracce del numero 4 granata.

Derby di mercato in vista la prossima estate per Buongiorno, che probabilmente lascerà Torino per le moltissime richieste nei suoi confronti, ma dovrà scegliere a quale sponda dei Navigli attingere. I nerazzurri cercheranno di ringiovanire il reparto difensivo con un innesto forte e di prospettiva. Buongiorno diventa la prima alternativa al sogno Scalvini, l’atalantino che è in cima alla lista dei desideri di Inzaghi.

La forza di Buongiorno è che rappresenta il prototipo del difensore moderno, forte fisicamente e dotato di un ottimo piede mancino, oltre che di una capacità tattica elevata. Infatti in carriera si è trovato a suo agio sia come centrale classico in una linea a quattro (vedi in Nazionale), sia nel Toro giocando nella linea a tre da braccetto sinistro o da perno centrale. Insomma, un elemento ideale su cui Milan e Inter si sfideranno a colpi di offerte e trattative.