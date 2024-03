Brahim Diaz lascia di nuovo Madrid: scambio folle, i dettagli

Nuove voci intriganti di mercato per Brahim Diaz. Il fantasista ex Milan ed oggi al Real Madrid potrebbe nuovamente cambiare maglia.

I tre anni di prestito al Milan hanno fatto più che bene a Brahim Diaz. Il talento spagnolo classe ’99 è tornato al Real Madrid con esperienza, convinzione e consapevolezza dei propri mezzi. Le stagioni giocate in rossonero lo hanno visto tra i protagonisti dello Scudetto vinto nel 2022 e del ritorno ad alti livelli in Champions League.

Brahim a Madrid si sta comportando altrettanto bene, forse al di sopra delle aspettative. In stagione finora ha messo a segno 8 reti ufficiali e tre assist, niente male per uno che inizialmente non era considerato titolare da Carlo Ancelotti, bensì solo una alternativa. Ma il futuro dell’ex Milan potrebbe essere da subito messo in discussione.

Non tanto per volontà del Real Madrid, che si terrebbe volentieri stretto Brahim Diaz per le sue capacità tecniche davvero importante e la duttilità tattica, che lo porta a saper giocare da esterno, trequartista o seconda punta. Bensì per una dinamica di calciomercato che dovrebbe vederlo protagonista.

Scambio Bayern-Real: anche Brahim Diaz tra i protagonisti

L’ultimo aggiornamento in tal senso arriva dal portale Elnacional.cat, molto addentro ai temi di mercato delle big di Spagna. Infatti Brahim Diaz potrebbe essere inserito come pedina di scambio in un affare che il Real Madrid intende portare avanti con un altro top club europeo.

Si parla del trasferimento di Alphonso Davies dal Bayern Monaco al Real, di cui si parla già da tempo. Il forte terzino canadese sembra essere promesso sposo della squadra spagnola, con cui avrebbe già un accordo di massima a livello contrattuale. Nonostante la scadenza a giugno 2025, il Bayern pretende almeno 55-60 milioni di euro per cedere il suo gioiello.

Per abbassare le pretese, è possibile che il Bayern Monaco possa chiedere l’inserimento nell’operazione di Brahim Diaz. I bavaresi sono molto attratti dalle qualità del fantasista classe ’99 e sarebbero ben felici di averlo come contropartita tecnica per la cessione di Davies al Real. Una soluzione che dunque potrebbe far felici tutti.

Diaz rischia nella prossima stagione di trovare infatti meno spazio nell’attacco del Madrid. In particolare per i sicuri arrivi di Kylian Mbappé, vero colpaccio assoluto delle merengues, e del baby brasiliano Endrick. Senza ovviamente dimenticare la presenza di calciatori offensivi come Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Joselu e il talento turco Arda Guler.