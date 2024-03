Dallo Sporting al Milan: 40 milioni per il difensore

Anche il Milan in corsa per uno dei migliori difensori giovani d’Europa: 40 milioni per strapparlo ai portoghesi

Solitamente quando scatta un grande torneo internazionale, sia tra i big che in ambito giovanile, i talent scout di tutto il mondo drizzano le loro antenne per visionare e reperire possibili colpi in favore dei club per cui lavorano. Occasioni più uniche che rare per trovare giocatori ancora non famosissimi ma di grande prospettiva.

È ciò che è accaduto in Coppa d’Africa, l’edizione 2024 della competizione dedicata alle nazionali africane che cade ogni due anni. Stavolta a trionfare è stata la Costa d’Avorio, una delle formazioni sicuramente più in voga del continente dove militano molti calciatori già rinomati, come l’ex milanista Franck Kessie.

Proprio un connazionale di Kessie è finito nel mirino del Milan nelle ultime settimane. Una delle migliori rivelazioni del torneo, che sta facendo impazzire moltissimi osservatori grazie alle sue grandi capacità tecniche e fisiche mescolate ad un’età ancora giovanissima.

Difensore agile e tecnico: il Milan ci farà un pensierino

Un difensore centrale, appena ventenne, di grande talento e qualità fisiche oltre la norma. Questi è l’identikit che porta a Ousmane Diomande, difensore ivoriano che gioca nello Sporting, ma che soprattutto ha trionfato in Coppa d’Africa da protagonista, dimostrando tutto il proprio valore.

Classe 2003, alto la bellezza di 190 cm, Diomande è uno dei migliori difensori giovani in circolazione e l’ha confermato nella recente edizione della Coppa d’Africa. Tra l’altro vissuta da protagonista e trionfatore, visto che la Costa d’Avorio ha sollevato il trofeo in casa battendo in finale la Nigeria di Osimhen e Chukwueze.

Secondo il cronista ed esperto di mercato Ekrem Konur, il Milan è tra i club interessati a Diomande, in un reparto (quello difensivo) dove la squadra di Pioli ha denotato di recente qualche carenza e soprattutto un numero impressionante di problemi muscolari. Ma i rossoneri non sono soli: sulle tracce del difensore, esploso con i danesi del Midtjylland, vi sono diversi top club europei.

Arsenal, Newcastle, Chelsea e persino il ricchissimo PSG è sulle tracce del ventenne ivoriano, divenuto di fatto uno dei giovani centrali più ambiti del momento. Diomande ad oggi viene già valutato cifre altissime, intorno ai 40 milioni di euro, visto che quella dello Sporting Lisbona resta una bottega molto cara e preziosa, come già visto con alcune cessione onerose nel recente passato.