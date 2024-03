De Zerbi al Milan: “Ci stanno lavorando a fari spenti”, i dettagli

Arrivano altre indiscrezioni sul futuro della panchina del Milan. Il club rossonero potrebbe seriamente prendere in considerazione la candidatura.

C’è ancora molto da fare e da giocare per il Milan prima di tirare le somme. Mancano più di due mesi al termine della stagione, ma gli obiettivi in ballo sono diversi. La qualificazione alla prossima Champions League, che porterà introiti molto elevati, oltre alla possibilità di raggiungere la finale di Europa League.

Passaggi che determineranno non solo le ambizioni future del Milan, ma anche il destino della panchina rossonera. Stefano Pioli ha un contratto ancora valido fino al 2025, ma le recenti dichiarazioni del patron Gerry Cardinale fanno intendere come sia più che probabile un cambiamento alla guida dell’area tecnico-sportiva.

Intanto fioccano le indiscrezioni sul futuro allenatore del Milan. Per il dopo-Pioli si fanno nomi di vario genere: dal sogno Antonio Conte, il profilo più pronto ed ambizioso in circolazione, fino al sorprendente Thiago Motta, allenatore del Bologna che sta facendo sognare ed impazzire una città intera. Ma occhio anche ad un altro grande nome che farebbe felici tantissimi tifosi: Roberto De Zerbi.

De Zerbi al Milan, una possibilità c’è: i dettagli

L’ex tecnico del Sassuolo è considerato uno degli allenatori più influenti d’Europa per le sue idee di gioco. Il Brighton, che allena per la terza stagione di fila, è una delle squadre che gioca il miglior calcio al mondo pur non avendo a disposizione star o giocatori di altissimo livello. Se c’è qualcuno che è riuscito a fare un salto di qualità lo deve anche al lavoro del tecnico, straordinario valorizzatore di tutto il materiale tecnico che gli viene messo a disposizione.

Nato e cresciuto con i valori del grande Milan, De Zerbi non ha mai nascosto il suo affetto per i colori rossoneri. Che ha vestito quando era un giovanissimo calciatore, prima di intraprendere poi altre strade. Il Milan però gli è rimasto dentro, e di quei valori ne ha fatto un orgoglio così come un punto di forza. I tifosi sognano un suo ritorno nelle vesti di allenatore e c’è chi questo sogno lo tiene vivo.

Il giornalista Alessandro Jacobone, interpellato da Calciomercato.it, ha parlato con toni possibilisti della candidatura di De Zerbi: “Io so che il Milan sta lavorando a fari spenti su De Zerbi. Questo lo fa conscio del fatto che lui vuole tornare in Italia. Ricordiamo inoltre che il suo vice è Andrea Maldera, un frequentatore del mondo Milan. I rossoneri ci vogliono provare, ma non mancano le difficoltà: c’è una clausola da 13 milioni che per un allenatore sembrano tanti, ma se vuoi programmare un futuro, non puoi fermarti a questa cifra trattabile. Il Milan ci proverà”.