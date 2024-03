Il messaggio di Pulisic dopo gli insulti: “Nient’altro che amore”

Christian Pulisic si è esposto pubblicamente dopo la miriade di insulti ricevuti dopo Lazio-Milan. Bellissimo messaggio sui social del rossonero.

Scandaloso e vergognoso quanto accaduto nel post-partita di Lazio-Milan. È vero che le squadre in campo non hanno dato il miglior spettacolo, ma hanno fatto sicuramente peggio i ‘tifosi’ sui social dopo il fischio finale. La miriade di insulti rivolti a Christian Pulisic stanno facendo il giro del mondo oggi. L’attaccante rossonero è stato preso di mira dai sostenitori della Lazio per aver causato due delle tre espulsioni nel corso della gara all’Olimpico.

Non insulti qualsiasi, ma minacce di morte al giocatore, come anche alla sua famiglia. Qualcosa di davvero deplorevole e che al giorno d’oggi non dovrebbe verificarsi minimamente. Christian Pulisic ha risposto con l’indifferenza e anzi con l’amore alle vergognose offese ricevute. Nessuna malizia o risposta a tono dello statunitense, a confermare che è un campione non soltanto in campo.

Sui social è arrivata la bellissima risposta di Pulisic che non è altro che una grande dichiarazione d’amore al Milan e ai tanti tifosi rossoneri, gli stessi che lo hanno difeso a spada tratta sulle varie piattaforme social. “Nient’altro che amore per questa squadra e per tutta la famiglia rossonera” ha scritto Christian su Instagram.

Anche il Milan ha espresso tutto il suo appoggio a Pulisic.

Insulti a Pulisic, il messaggio del Milan

Il club rossonero non poteva stare a guardare dopo la miriade di insulti rivolta a Christian Pulisic. Come non lo hanno fatto i compagni che con post sui social ma anche privatamente hanno dimostrato grande affetto e supporto all’americano. Il Milan si è espresso pubblicamente con un messaggio sulle varie piattaforme social ufficiali. “Al tuo fianco” ha scritto il club rossonero, con tanto di cuore e foto di Christian in allegato.