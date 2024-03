Il piano del Milan per Filippo Terracciano: idee chiarissime, ecco cosa succederà

Particolare la posizione di Filippo Terracciano al Milan. Da un po’ non scende in campo e ci si interroga sul suo futuro. Il club ha scelto il piano per lui.

Dalle ultime dichiarazioni di Stefano Pioli sul dualismo Calabria-Florenzi sulla fascia destra si è ben capito che al momento Filippo Terracciano non è considerato una prima scelta dall’allenatore del Milan. E lo si capisce anche dalle sue presenze, dato che non mette piede sul campo in Serie A dalla gara pareggiata contro il Bologna. Facile ricordare che proprio in quella partita è stato lui a causare il rigore del 2-2 per gli emiliani. Uno sbaglio che a quanto pare sta pagando caro il giovane esterno.

Lo abbiamo però visto in campo contro il Rennes, due spezzoni di gara sia all’andata che al ritorno. Ci si chiede chiaramente che intenzioni abbia il Milan con lui, dato che lo ha pagato 5,5 milioni di euro ed è stato l’unico investimento dello scorso mercato invernale. D’altronde, il suo arrivo aveva entusiasmato parecchio i tifosi, trattandosi di uno dei talenti più cristallini dell’Hellas Verona, tra l’altro italiano.

Non possiamo pensare che per un errore Terracciano si sia fatto terra bruciata al Milan e che sia già terminato il suo percorso. Ed è proprio quello che conferma calciomercato.com, che riferisce di come il club ha un piano preciso per Filippo.

Terracciano titolare del Milan

La fonte suddetta spiega che il Milan crede molto nelle capacità di Filippo Terracciano, ma ha un piano paziente per lui. La prima intenzione è quella di imprimere nel giocatore i perfetti meccanismi del terzino destro di una difesa a quattro. Abbiamo visto come dal punto di vista tattico sia ancora indisciplinato l’ex Verona, seppur la sua duttilità potrà essere molto utile nel tempo al Milan. Ma ci vuole un certo rigore. Dunque, la volontà del club è quella di seguire Terracciano nel suo percorso di crescita e maturazione, dato che è dotato di caratteristiche tecniche e atletiche molto interessanti.

Calciomercato.com dice di più. Con Alessandro Florenzi ormai verso i 33 anni e con un contratto in scadenza nel 2025, il Milan già dalla prossima stagione ha in previsione di dare molto più spazio a Terracciano, con l’idea che possa rappresentare un giorno il titolare indiscusso della fascia destra di difesa. Dunque, rispetto a quanto si pensi, è molto ambizioso il progetto pensato per l‘ex Hellas Verona. Se i segnali che arriveranno dal percorso del giocatore saranno positivi, il Milan potrà evitare un investimento nel ruolo di terzino destro se Florenzi dovesse salutare a giugno.