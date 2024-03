Infortunio shock e niente Milan: la stagione è finita

La stagione rischia davvero di essere conclusa per il giocatore italiano, costretto a lasciare il campo in lacrime. Si parla di rottura del tendine d’Achille

Un pomeriggio da incubo per il calciatore, costretto a lasciare l perenno di gioco in lacrime. Era tornato titolare dopo diverse settimane di stop, ma all’ora di gioco la sua partita è finita e verosimilmente anche la sua stagione.

Domenico Berardi ha dovuto abbandonare il campo in lacrime, dopo essersi accasciato a terra, mentre stava per lanciarsi verso la porta, avendo intercettato il rinvio di Montipò. C’è stato subito l’intervento dello staff medico e la sostituzione immediata per Castillejo. Il problema per Berardi, che ha lasciato il campo sorretto, senza appoggiare il piede, è piuttosto serio: secondo le prime indiscrezioni – per l’esterno si parla di rottura del tendine d’Achille.

Una notizia purtroppo confermata successivamente.

Sassuolo, dramma sportivo: rischio Serie B

Se tutto dovesse essere confermato, la stagione di Berardi sarebbe chiaramente finita, saltando anche la sfida contro il Milan del prossimo 14 aprile.

E’ davvero un dramma per il Sassuolo, che non potrà aggrapparsi al suo leader e capitano per provare a salvarsi. La situazione dopo il ko di oggi contro il Verona è sempre più disastrosa. Oggi i neroverdi, che sono ripartiti da Ballardini, sono al penultimo posto a venti punti, a tre punti proprio dai gialloblu e dal Frosinone.

Con il ko contro il Verona, il Sassuolo è alla sua diciassettesima sconfitta in campionato, il quarto di finale dopo quelli contro il Napoli, nel recupero, e con Empoli e Atalanta. La vittoria manca addirittura dallo scorso sei gennaio, uno a zero contro la Fiorentina, firmata Pinamonti.