Milan, attento: una big d’Europa vuole Camarda

Il Milan deve difendersi dall’attacco di un club molto importante per Francesco Camarda, il baby bomber che ha già debuttato in A.

Storicamente il Milan è un club riconosciuto per aver lanciato numerosi talenti di grande rilievo e prospettiva. Basti ricordare nomi del passato come Maldini, Baresi o Albertini, tutti cresciuti nel vivaio rossonero e poi esplosi come campioni del Milan che fu. O più di recente calciatori come il capitano attuale Calabria o il tanto discusso Donnarumma.

L’ultimo erede di questa gloriosa stirpe cresciuta dalle parti di Milanello è senza dubbio Francesco Camarda. Il giovanissimo bomber e recordman che ha debuttato in Serie A a soli 15 anni. Prima punta scaltra e già dotata di grande qualità sotto rete, il classe 2008 ha un sicuro avvenire di fronte a sé.

Negli occhi di tutti i rossoneri c’è ancora il giorno del suo esordio ufficiale, in Milan-Fiorentina dello scorso 25 novembre. L’ingresso in campo al posto di Jovic, il sorriso ingenuo ma spontaneo, i primi contrasti e palloni toccati nel calcio dei ‘grandi’. Un talento assoluto che non poteva passare inosservato anche fuori dalla tangenziale di Milano.

Il baby Camarda fa gola anche in Bundesliga

Già da tempo, quando si cominciò a parlare dei numeri incredibili di Camarda con le giovanili del Milan, si era vociferato di osservatori e talent scout europei pronti a fiondarsi sulle tracce del quasi 16enne, il quale potrà firmare tra pochi giorni il suo primo contratto con i rossoneri.

Secondo il giornalista Nicolò Schira, un club in particolare ha messo gli occhi su di lui. Si tratta del Borussia Dortmund, squadra della Bundesliga tedesca che condivide con il Milan una certa tendenza. Quella di aver sempre creduto nei giovanissimi in rampa di lancio, sia provenienti dal proprio vivaio che da altri lidi. Basti fare i nomi di gente come Haaland, Pulisic, Bellingham e Reyna per capire quanto l’ambiente di Dortmund sia ideale per lanciare talenti a profusione.

Il Borussia è molto attratto dalle qualità di Camarda e potrebbe ‘tentare’ il giovane bomber nativo di Milano con delle proposte interessanti, a pochi giorni dal compimento dei 16 anni di età. Un’insidia che Furlani e compagnia vogliono evitare a tutti i costi, cercando di far firmare a Camarda il suo primo contratto ufficiale e renderlo protagonista del prossimo futuro rossonero.

Il 15enne ha finora giocato due spezzoni in Serie A, contro Fiorentina e Frosinone. Mentre prosegue la sua crescita con la Primavera del Milan, con la quale in stagione ha già messo a segno 12 reti tra campionato e coppe.