Milan, irrompe l’Inter nella corsa al giocatore: si mette male per Furlani

L’Inter sembra pronto a fare sul serio per il giocatore, lo stesso che il Milan segue ormai da mesi. Il club è aperto ad un scambio coi nerazzurri.

Corrono e si rincorrono le voci del possibile addio di Mike Maignan al Milan in estate. Sul portierone francese sono piombate diverse big europee, con soprattutto il Bayern Monaco a fare da minaccia più grande al club rossonero. I bavaresi cercano un post-Neuer e hanno individuato in Magic Mike il sostituto perfetto. Alcune voci accostano Maignan anche al Paris Saint Germain e alla Premier League.

Il Milan, chiaramente, vuole fare il possibile per ottenere il prolungamento di contratto del portiere, così da blindarlo per i prossimi anni. Ma non è un’impresa semplice, anzi. A far da ostacoli ci sono le ingenti richiesti d’ingaggio da parte dell’entourage di Maignan, che si aggirerebbero attorno agli 8-10 milioni di euro. Qualcosa di nettamente improponibile per il Milan, che sul tetto stipendi mantiene una politica molto rigida.

Si proverò a fare il possibile per raggiungere il compresso più giusto. Il contratto di Maignan è in scadenza nel 2026, e con la situazione attuale il mercato ha iniziato a fare la sua parte. Il Milan, consapevole del rischio, non vuole farsi trovare impreparato e per questo ha messo nel mirino un nuovo portiere. Ma l’Inter è pronta ad insidiare le intenzioni dei rossoneri.

L’Inter lo ha osservato da vicino: Handanovic inviato

È Michele Di Gregorio il profilo per la porta a cui sta pensando il Milan per rimpiazzare nell’eventualità Mike Maignan. Il portiere del Monza sta conquistando ogni consenso in Serie A, avendo dimostrato enormi doti e qualità tra i pali. Al Milan piace e non poco, e l’italianità del calciatore è certamente un fattore importante. Ma il Diavolo non è l’unico a seguire Di Gregorio.

L’Inter si è fatta avanti concretamente negli ultimi giorni, avendo anche mandato Samir Handanovic ad osservarlo direttamente in una gara ufficiale. A riportare la notizia è calciomercato.com, che sottolinea l’intenzione dei nerazzurri di riportare il portiere a Milano sponda interista. Ricordiamo infatti che Di Gregorio è cresciuto interamente nel vivaio nerazzurro e non ha mai negato che gli piacerebbe tornare, nonostante sia stato, o forse è ancora, un tifoso milanista.

La fonte specifica che il costo del cartellino di Michele Di Gregorio si aggira sui 20 milioni di euro adesso, praticamente il triplo di quanto il Monza ha speso per acquistarlo dall’Inter (5 milioni scarsi). Il club nerazzurro e Galliani starebbero pensando ad uno scambio, con il trequartista Oristanio a fare da pedina per far abbassare il costo del cartellino.

La situazione è in divenire, e chiaramente negativa per il Milan. Da sottolineare che anche la Juventus tiene d’occhio Di Gregorio per l’estate.