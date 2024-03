Milan, novità importantissima poco fa: accadrà con lo Slavia Praga

Archiviata la vittoria con la Lazio, il Milan tornerà in campo giovedì 7 marzo contro lo Slavia Praga in Europa League. In vista del match, c’è una novità importante per i tifosi rossoneri

Tante polemiche ma tre punti fondamentali quelli ottenuti dal Milan contro la Lazio nell’anticipo della 27.a giornata di Serie A. ll gol di Okafor nel finale ha permesso ai rossoneri di consolidare ulteriormente il terzo posto in classifica e mantenere a distanza di sicurezza le immediate inseguitrici con la Roma inseritasi prepotentemente tra le contendenti Champions con Bologna e Atalanta.

La posizione favorevole in campionato permetterà al Milan di concentrarsi con più energie sull’Europa League, unico obiettivo rimasto in stagione. Giovedì 7 marzo, alle 21, Leao e compagni saranno in campo a San Siro per l’andata del match degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga, compagine mai affrontata precedentemente in un confronto europeo.

Un avversario insidioso che il Milan non deve in alcun modo sottovalutare. A conferma della pericolosità dei cechi, il primo posto ottenuto nel girone grazie al 2-0 rifilato alla Roma di Mourinho all’Eden Arena nel match decisivo per la vetta, disputato lo scorso novembre.

Milan-Slavia Praga, ora è ufficiale

C’è una novità importante per tutti i tifosi rossoneri in vista dell’imminente sfida di Europa League. Il match contro lo Slavia Praga sarà infatti visibile in diretta tv, gratuitamente, in chiaro su TV8 giovedì 7 marzo dalle 21.

E’ la seconda volta che un match del Milan nella fase a eliminazione diretta di Europa League viene trasmesso sull’emittente di proprietà di Sky sul digitale terrestre. Era accaduto anche con la vittoria per 3-0 sul Rennes, un precedente dunque beneagurante per i rossoneri.

Milan-Slavia Praga sarà visibile anche su Sky Sport Uno e, in streaming, su Dazn. Possiamo già anticiparvi che saranno quest’ultime a trasmettere la sfida di ritorno, in programma all’Eden Arena giovedì 14 marzo alle 18.45, orario per cui non è prevista la diretta televisiva in chiaro.

Tra le due partite contro lo Slavia, il Milan disputerà altrettanti incontri di Serie A contro l’Empoli a San Siro domenica 10 marzo e a Verona il 17/3. Entrambi si giocheranno all’insolito orario (per il Milan) delle 15 con diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn.

Dal 17 marzo, la Serie A si fermerà una settimana per le amichevoli dell’Italia contro Ecuador e Venezuela, previste negli Usa. Il Milan tornerà in campo il sabato di Pasqua, 30 marzo, contro la Fiorentina al Franchi alle 20.45. Partita quella contro i viola che sarà trasmessa in simulcast da Sky e Dazn.