Milan, salta la firma di Camarda: cosa succede

Francesco Camarda è vicino al compimento dei suoi 16 anni, ma sembra che la firma sul suo primo contratto ufficiale non arriverà.

Da anni si parla di Francesco Camarda come di un talento assoluto. Un fenomeno del vivaio rossonero, che vanta numeri incredibili. Più di 500 reti con le maglie delle formazioni giovanili, un senso del gol spiccato che lo ha portato a bruciare tutte le tappe.

Dal 25 novembre scorso, giorno del suo debutto da record in Serie A durante Milan-Fiorentina, si parla di Camarda in maniera insistente. Un predestinato che nel frattempo si sta costruendo e formando con la Primavera di mister Abate, dove ha già segnato 12 reti ufficiali nella sua prima stagione nell’Under 19.

Il classe 2008 tra una settimana esatta (il 10 marzo) compirà 16 anni, raggiungendo così l’età minima per poter siglare il suo primo contratto da professionista come “giovane di serie”, della durata massima di tre anni. In molti attendono dunque questo importante compleanno per poter blindare definitivamente Camarda. Ma secondo le ultime indiscrezioni la procedura non sarà così rapida.

Niente firma ai 16 anni per Camarda: i top club sono alla finestra

Secondo l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, la firma di Camarda non arriverà già nei prossimi giorni. Possibile che l’accordo tra il Milan e la famiglia del giovanissimo bomber possa slittare. Non ci sarebbero segnali che, subito dopo aver spento 16 candeline, il talento di Milano sigli questo tanto atteso contratto.

Il motivo non è legato a problematiche tecniche o di mercato, bensì a motivi di tempistiche ed opportunità. Il Milan preferirebbe far firmare Camarda solo al termine della stagione, così che il suo primo contratto da ‘pro’ possa valere esattamente per 3 stagioni regolari (fino al giugno 2027) e non facendolo partire dal bel mezzo dell’annata in corso.

Fondamentale per la buona riuscita della trattativa e della firma sarà Zlatan Ibrahimovic, che come ha decretato il patron Cardinale avrà voce in capitolo su quasi tutte le questioni societarie inerenti all’area sportiva. Toccherà all’ex centravanti convincere Camarda a legarsi al Milan per le prossime tre annate senza subire il fascino altrui.

Infatti questo slittamento delle firme potrebbe scatenare l’interesse dei top club europei, alcuni dei quali hanno già osservato da vicino Camarda. Come ad esempio il Manchester City ed il Borussia Dortmund, che strapperebbero volentieri il bomber delle giovanili rossonere già in tenera età. L’impressione è comunque che il Milan abbia tutto sotto controllo e che la firma slitti come detto solo per motivi di opportunità contrattuale.