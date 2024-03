Francesco Camarda, il Milan è pronto a blindarlo: la situazione

Il club rossonero vuole condurre in porto la trattativa per il nuovo contratto del giovane attaccante: non sarà semplice, però trapela fiducia.

Il settore giovanile è sempre più importante per il Milan, che non a caso lo ha affidato a un responsabile esperto e vincente come Vincenzo Vergine. Investire nel cosiddetto vivaio è fondamentale, soprattutto quando le disponibilità economiche non sono le stesse delle big europee. Riuscire a produrre in casa qualche giocatore di livello è certamente un vantaggio per tutte le squadre.

I rossoneri stanno lavorando bene a livello giovanile e nella Primavera di Ignazio Abate ci sono più ragazzi interessanti, qualcuno ha anche avuto l’occasione di affacciarsi alla Prima Squadra e di debuttare in questa stagione. Uno di quelli di cui si parla più spesso è Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che da molti viene considerato una sorta di predestinato. Sta giocando sotto età rispetto ai colleghi della categoria e la differenza non si nota, si sta facendo valere: 12 gol e 3 assist in 28 presenze stagionali.

Rinnovo Camarda-Milan: il punto

Il giovanissimo centravanti ha un contratto in scadenza e il Milan ha assolutamente l’intenzione di blindarlo. Non vuole farsi sfuggire un potenziale top player del futuro. Domenica 10 marzo il ragazzo compirà 16 anni, quindi potrà finalmente firmare il suo primo contratto da professionista.

Come previsto dal regolamento, potrà siglare solo un accordo di massimo di tre anni. Camarda è molto legato al Milan e firmerebbe volentieri per continuare a vestire la maglia rossonera. Come appreso dalla redazione, il club farà ogni tipo di sforzo per tenerselo stretto. Ovviamente, non mancano offerte provenienti da società estere e che potrebbero tentare. L’entourage farà tutte le valutazioni del caso.

Il Milan ha pronto il contratto triennale da far firmare a Camarda, è consapevole del suo potenziale e sul piano economico è pronto a riconoscere il giusto compenso. Soprattutto in Premier League ci sono club pronti a mettere le mani sul promettente attaccante: Arsenal, Manchester City e Newcastle United in particolare. Senza dimenticare il Borussia Dortmund, che in Bundesliga è stato spesso bravo nel valorizzare i giovani e poi a rivenderli a prezzi altissimi.

Da via Aldo Rossi trapela la speranza (e la fiducia) di arrivare alle firme. Rimanere a Milano sembra la soluzione migliore per il futuro di Camarda, che nella prossima stagione potrebbe anche avere la possibilità di giocare nel campionato di Serie C se il Diavolo riuscisse a iscrivere una squadra Under 23, sulla scia di quanto fatto già da Juventus e Atalanta. Un’altra opportunità per crescere.