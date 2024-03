“Ha fatto bene a lasciare il Milan”, la sentenza di Gullit sull’ex rossonero

Ruud Gullit non ha avuto problemi ad affermare che il calciatore ha fatto bene a lasciare il Milan. Da tifoso rossonero ha ammesso l’evidenza.

Ruud Gullit è e sarà per sempre un’eterna leggenda per il Milan e i suoi tifosi. Trequartisti come lui è difficile trovarne al giorno d’oggi. I suoi sei anni in rossonero sono stati folli e di successo, e lui non poteva che restare un tifoso milanista una volta appesi gli scarpini al chiodo. Oggi, è un allenatore ma non in attività. L’ultima esperienza risale al 2017, da vice della Nazionale olandese. Ma resta comunque un grande intenditore ed una mente molto onesta a prescindere dagli schieramenti.

Lo dimostra il pensiero recente espresso ai microfoni di AS, noto media spagnolo. Gullit è stato nello specifico chiamato a parlare di Brahim Diaz, l’ex rossonero tornato al Real Madrid l’estate scorsa. Impossibile non focalizzarsi attualmente sul folletto spagnolo, lo stesso che sta stupendo tutti ultimamente con la maglia pesantissima dei blancos. Ad inizio stagione, nessuno avrebbe scommesso su di lui, e invece adesso sta facendo delle prestazioni da gigante e conquistando la fiducia di Carlo Ancelotti.

Parlano i numeri per Brahim: 8 gol in 14 presenze. Al Milan aveva fatto bene, ma solo a tratti, quanto è bastato per convincere il Real Madrid a richiamarlo e rinnovargli il contratto. Certamente, il Brahim attuale è ben diverso da quello visto per tre stagioni a Milano. Gullit ha un pensiero preciso in merito.

Gullit non si nasconde su Brahim Diaz

Come accennato, Gullit ha dato il suo pensiero su Brahim Diaz ai microfoni di AS. Nello specifico, è stato chiesto all’ex calciatore se da tifoso del Milan gli manca il calciatore spagnolo. La sua risposta è stata estremamente sincera: “Guarda, se avesse giocato come gioca ora quando era con noi… (ride ndr). Perché non è sempre stato così. Penso che abbia fatto una buona scelta a tornare in Spagna. Io l’ho visto giocare e lo fa molto, ma molto bene. Lo stile è diverso, gli ha fatto bene tornare a Madrid. Ha fatto un salto di qualità, gli ho visto fare cose che non gli vedevo fare quando giocava al Milan. Forse è stato proprio questo, trovare la squadra e la competizione giusta per lui”.

Certamente, per i tifosi rossoneri e per il Milan stesso può rappresentare un rammarico non poter fare affidamento su questo Brahim Diaz che stiamo vedendo al Real Madrid. Ma sono spesso le condizioni, l’ambiente e lo stile di una squadra a fare un giocatore. Quindi, non si può che essere contenti e soddisfatti per il folletto di Maiorca.