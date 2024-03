“Ha qualcosa di speciale”: il Milan esulta e incassa 10 milioni

Il Milan potrebbe presto incassare dieci milioni di euro dal riscatto del suo calciatore che tanto bene sta facendo. Ieri sono arrivate ulteriori conferme

Ieri è stato l’uomo della svolta. Con il suo ingresso in campo è decisamente cambiata la partita, permettendo al Bologna di battere l’Atalanta in rimonta.

Alexis Saelemaekers continua ad essere uno dei protagonisti della squadra di Thiago Motta. Le pagelle di stamani esaltano il belga, ma ieri l’ex centrocampista ha usato il bastone e la carota con il suo giocatore: “Quando entra con questo atteggiamento, ha grandi qualità. Lui ha qualcosa di speciale quando è motivato come oggi – afferma ai microfoni di DAZN il tecnico -. Sono contento per lui e per la squadra, ma sa bene che non mi piace quando si butta. Mi piace che i giocatori restino in piedi per rispettare il gioco, l’arbitro e i tifosi. Questa è una delle poche cose che mi fanno arrabbiare con i ragazzi, queste simulazioni”.

Anche Alexis Saelemaekers è chiaramente consapevole di quanto di buono fatto contro l’Atalanta. Ora la Champions è sempre più vicina: “Quando non giochi devi far vedere al mister di avere la capacità di essere titolare e dare tutto quando entri in campo. Al mister non piace quando mi butto in terra e fa lo stesso anche in partita ma lo faccio per la squadra ed è servito per portare a casa la vittoria. Champions? Sapere che siamo lì è importante, dobbiamo pensare partita dopo partita e alla fine della stagione vedremo dove saremo”.

Plusvalenza in arrivo

Alexis Saelemaekers è un giocatore di proprietà del Milan, che in estate si è trasferito a Bologna in prestito con diritto di riscatto. In rossoblu, al di là dei numeri, sta facendo bene e sono pronti a riscattarlo.

Un’ottima notizia per il Diavolo pronto ad incassare una cifra vicina ai dieci milioni di euro per il classe 1999, che in stagione, in 22 presenze, ha realizzato una rete e messo a segno due assist, in poco più di 1400 minuti. Saelemaekers potrebbe essere utilizzato, inoltre, come carta per abbassare il prezzo di Joshua Zirkzee. L’attaccante, anche ieri in rete, su calcio di rigore, non è certo un segreto, è un obiettivo concreto del Diavolo, ma servono parecchi soldi, almeno 40 milioni di euro. Il Bologna, però, si augura di poter incassare molto di più e Alexis Saelemaekers potrebbe davvero essere utilizzato come un ‘acconto’ per un affare che farebbe felici tutti i tifosi del Diavolo.