Indiscrezione smentita: Milan, non è un obiettivo

Il Milan non acquisterà il giovane talento: arriva la smentita sul possibile colpo dei rossoneri, ecco cosa sta accadendo

Un terzo posto da blindare, un secondo a cui dare l’assalto sperando in qualche paso falso della Juventus. I piani del Milan sono chiari e ben delineati, quelli di Pioli anche. Il tecnico rossonero si gioca infatti la possibilità di restare sulla panchina rossonera e la qualificazione in Champions League è una discriminante di non poco conto.

Al pari sarà fondamentale disputare un’ottima Europa League, provando anche ad arrivare fino in fondo alla competizione. Chiudere al meglio la stagione per poi pianificare il futuro. In estate nessuna rivoluzione, come spiegato in più di un’occasione anche da Furlani e Moncada.

Se nella scorsa stagione, complice anche la cessione di Tonali al Newcastle, fu quasi rifondata la squadra soprattutto a centrocampo e sulle fasce, quest’anno serviranno solo puntelli in grado di completare la rosa a disposizione di Pioli o del suo eventuale sostituto.

Milan, nessun interesse per il talento del Real Madrid

Il diktat, in fase di mercato, è acquistare calciatori giovani e forti, magari a poco prezzo per poi essere rivenduti. Sembrava che i rossoneri avessero puntato su Arda Guler, giovane talento turco del Real Madrid.

Il trequartista, in questa stagione, la sua prima a Valdebebas, ha trovato pochissimo spazio. Un infortunio dietro l’altro ne hanno minato la sua esplosione, con il debutto arrivato solo nel 2024. Da allora, però, solo una manciata di minuti, con Ancelotti che non ha mai deciso di puntare veramente su di lui.

Sembrava che il Milan potesse ingaggiarlo con la stessa formula che aveva portato a Milanello Brahim Diaz, tornato alle merengues la scorsa estate. Ed invece, come spiega Matteo Moretto, il club di via Aldo Rossi non è interessato al talento ex Fenerbahce.

Possibile che il Milan non voglia acquistare da un club rivale un calciatore in prestito,. con l’intento di valorizzarlo senza poi ricavare almeno un vantaggio economico.

Niente Guler, quindi, con il Real Madrid pronto a cederlo in prestito in estate per farli accumulare minuti ed esperienza. Ed è probabile, a questo punto, che il turco sarà girato ad un club de LaLiga per farli accumulare feeling con il campionato spagnolo.

D’altronde nella prossima stagione, con il possibile arrivo di Mbappé, si chiuderanno ulteriormente gli spazi in attacco per la sua esplosione.