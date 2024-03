Leao costa troppo, il dopo Mbappe è all’Inter

Il Psg pronto a mettere le mani sul giocatore dell’Inter. La pista Rafa Leao non convince: ecco il dopo Kylian Mbappe

Rafa Leao continua ad essere al centro dei pensieri di molti. L’attaccante portoghese solo qualche giorno fa, a margine della presentazione del suo libro, ha ammesso che nel suo futuro ci sarà il Milan.

Allontanando, di fatto, tutte le voci che lo vorrebbero altrove in estate. Il suo nome, nonostante tutto, continua ad essere accostato al Psg. I francesi si sono ormai rassegnati a perdere il loro campione Kylian Mbappe e sono pronti a regalarsi un nuovo attaccante e il portoghese così torna a riempire le pagine dei quotidiani sportivi che parlano di mercato.

Ad oggi, però, non c’è nulla di concreto per quanto riguarda Leao al Psg e vengono seri dubbi che possa a breve esserci qualcosa di serio. Leao d’altronde ha rinnovato da poco un contratto che scade nel 2028. Un contratto lungo che fa si che il Milan abbia il coltello da parte del manico.

E poi c’è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, esercitabile dal 5 luglio al 15 luglio, che spaventerebbe chiunque, anche un club ricchissimo come il Psg, che ultimamente ha deciso di intraprendere mercato un po’ più ‘oculati’, sempre ricchissimi ma un po’ meno folli. Spendere 175 milioni per Leao rientrerebbe certamente tra le follie. Ribadiamo, dunque, quanto detto qualche giorno fa.

Oggi Rafael Leao al Psg è una trattativa più che complicata per mille ragioni e anche in Francia ne sono sempre più convinti, tanto che si sta spingendo per un utilizzo sempre più costante di Barkola, giovanissimo francese che sta dimostrando di poter diventare un giocatore importante, proprio nel ruolo di Leao.

Meglio cercare, dunque, un attaccante col gol nelle vene per sostituire Mbappe, che di reti quest’anno ne ha fatti 32. Numeri ben lontani da quelli di Rafa Leao. Ecco perché il Psg guarda altrove e soprattutto sull’altra sponda del Naviglio, in Francia sembrano aver sempre meno dubbi.

Psg, colpo dall’Inter

Lautaro Martinez di reti ne ha fatte 26 e c’è distanza sul rinnovo del contratto, che scade il 30 giugno 2026. L’argentino vuole uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione e i francesi potrebbero accontentarlo facilmente.

Dopo Skriniar e Hakimi potrebbe dunque essere il turno dell’argentino, ma attenzione – come scritto nei giorni scorsi – a Marcus Thuram.

Un suo trasferimento a Parigi farebbe felici proprio tutti: d’altronde il fatto che sia francese può essere certamente un valore attrattivo in più (ce lo dicono gli ultimi acquisti importanti del Psg). Thuram, letteralmente esploso in questa stagione è da tempo sul taccuino del Psg, che adesso non ha alcun dubbio su di lui. Per l’Inter, che ci ha abituato a far player trading sarebbe una plusvalenza importantissima da mettere a bilancio visto che viene valutato sui 70 milioni di euro.