Lotito, un ex Juventus lo attacca dopo Lazio-Milan: “Non è credibile”

Il patron biancoceleste ha fatto grosse polemiche venerdì sera allo stadio Olimpico: un ex calciatore ha espresso delle opinioni critiche.

Della partita tra Lazio e Milan non si è parlato solamente in chiave tecnica e tattica. Purtroppo, ci sono state diverse discussioni legate all’operato dell’arbitro Marco Di Bello e del VAR Aleandro Di Paolo. La squadra di Maurizio Sarri si è lamentata per più episodi.

I biancocelesti hanno reclamato un rigore per il non fallo di Mike Maignan su Valentin Castellanos nel primo tempo. Nella ripresa si sono lamentati perché Di Bello non ha fermato il gioco quando lo stesso Castellanos è rimasto a terra dopo una manata fortuita di Ismael Bennacer, facendo proseguire un’azione che ha poi portato all’espulsione di Luca Pellegrini per il fallo su Christian Pulisic. Ci sono stati poi altri due cartellini rossi alla Lazio, uno a Adam Marusic per parole pesanti verso l’arbitro e l’altro a Matteo Guendouzi per la reazione verso Pulisic dopo una trattenuta prolungata dell’ex Chelsea. Anche in questi casi la squadra capitolina ha avuto da ridire.

Claudio Lotito tuona ancora dopo Lazio-Milan

Nel post-partita allo stadio Olimpico non aveva parlato Sarri, bensì Claudio Lotito. Il patron biancoceleste si è scatenato, minacciando di rivolgersi a delle sedi “preposte” dopo quanto accaduto in campo. Si è lamentato per il trattamento subito dalla sua squadra, attaccando Di Bello e lamentandosi di un sistema che secondo lui non funziona. Stando alle indiscrezioni circolate, avrebbe anche tentato di sondare l’ipotesi di far rigiocare la partita. Una follia. Vedremo a cosa porteranno le sue azioni, se porteranno a qualcosa.

Massimo Mauro in un intervento a Rai Radio 1 ha commentato così le parole di Lotito al termine di Lazio-Milan: “Quando si parla dopo una sconfitta attribuita agli errori dell’arbitro, si è poco credibili. Bisognerebbe parlare dopo aver studiato i problemi del calcio e contribuito magari a costituire una commissione di ex arbitri, presidenti e calciatori che pensa a come migliorare il lavoro di tutti”.

L’ex calciatore di Juventus e Napoli ritiene che il patron biancoceleste non sia credibile nelle sue dichiarazioni a causa della circostanza in cui le ha fatte. A suo avviso, ci sono altre situazioni nelle quali bisognerebbe evocare cambiamenti e non solo dopo una partita persa. Certamente si verificano troppi errori e non c’è uniformità nei giudizi, questo è vero, però è un problema generale e non c’è nessuno che ha preso di mira la Lazio. E il Milan non è sicuramente una delle squadre più favorite in questi anni…