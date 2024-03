Maignan e Theo premiati dal Milan: “Vogliamo scrivere la storia qui” (VIDEO)

Mike Maignan e Theo Hernandez sono stati premiati da Giorgio Furlani per il raggiungimento di importanti traguardi. Dichiarazioni cruciali dei due rossoneri.

Giornata speciale a Milanello, dove durante l’allenamento sono stati consegnati dei riconoscimenti importanti a Theo Hernandez e Mike Maignan. Nello specifico, è stato Giorgio Furlani a premiare il portiere e il terzino sinistro. Magic Mike per le 100 presenze raggiunte in maglia rossonera, Theo invece per le 200 presenze al Milan. Inutile sottolineare quanto i due giocatori in questione rappresentino delle colonne portanti della squadra rossonera.

Affidabilità, talento e ormai enorme blasone: Maignan e Theo Hernandez rappresentano un patrimonio tecnico ma anche economico grandissimo per il club rossonero. Durante la premiazione, Giorgio Furlani ha fatto dei particolari elogi al portiere e al terzino. Partendo da Theo, l’AD ha detto: “Sei l’unico difensore in Serie A che in cinque anni ha fatto più di 20 gol e più di 20 assist”.

A Maignan, Furlani ha detto: “Sei il miglior portiere al mondo. Negli ultimi tre anni c’è solo un portiere che ha fatto un assist in ogni campionato, e questo sei tu”. Grande orgoglio nelle parole del CEO rossonero alla consegna dei premi. Cosa avranno detto Theo e Mike? Le loro dichiarazioni dopo i riconoscimenti riempiranno il cuore dei tifosi.

Theo e Maignan, parole per il futuro?

Soprattutto nel recente periodo, sia Theo Hernandez che Mike Maignan vengono accostati al Bayern Monaco per il prossimo mercato estivo. Pare che i bavaresi per sostituire Neuer e Alphonso Davies stiano guardando totalmente in casa Milan. Voci che chiaramente preoccupano il Diavolo e i suoi tifosi. Anche perché, entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2026, e non sarà questione breve riuscire a prolungarlo. Soprattutto per Mike Maignan la strada è attualmente in salita per le alte richieste d’ingaggio dell’entourage.

Ma dalle parole del portiere, pare si possa stare tranquilli. La sua assoluta intenzione è quella di restare al Milan. Si è espresso così Magic Mike dopo la premiazione: “Grazie a tutti, sono molto orgoglioso di avere fatto 100 partite per il Milan, per questo club storico. Ma voglio scrivere la storia, fare ancora più partire e vincere più trofei. Perché la storia dice che dobbiamo avere più trofei”.

Theo Hernandez ha invece detto: “Voglio ringraziare tutti. Sono molto felice di fare 200 partite in questo grande club e spero di farne ancora di più e forza Milan”.

Insomma, le dichiarazioni sembrano poter far dormire sonni tranquilli al Milan, almeno per qualche altro tempo.