Milan, attento: concorrenza bianconera per Kelly

Il Milan è a caccia di Lloyd Kelly per la difesa: sul 25enne inglese però c’è la pericolosa concorrenza di un club bianconero

Rinforzare la difesa è la priorità in casa Milan in vista della prossima stagione. Decima difesa del torneo, di certo numeri non da formazione che mira a lottare per lo scudetto. Certo, Pioli ha vissuto nelle scorse settimane in un’emergenza quasi totale, con soluzioni d’emergenza per tamponare alla meglio.

Theo Hernandez difensore centrale d’emergenza, ma anche il ricorso a piene mani alla Primavera, con il giovane Simic schierato per mancanza di alternative. Tomori, Thiaw e Kalulu hanno recuperato e sono ormai a disposizione di Pioli che li sta gestendo egregiamente.

Al momento, quindi, fiducia a Gabbia – arrivato nel mese di gennaio – e Kjaer, con l’inglese ed il tedesco in primis che entreranno nelle rotazioni per poi prendere la titolarità nelle prossime settimane. D’altronde gli impegni in casa Milan aumenteranno a dismisura compreso l’Europa League.

Milan, occhio alla concorrenza per Kelly

In vista della prossima stagione, con il Milan chiamato a rinforzarsi, servirà almeno un difensore centrale di livello. E nel mirino c’è Kelly del Bournemouth, giovane centrale inglese che si sta imponendo in Premier League.

Un fisico da corazziere, 190 centimetri, decisamente muscoloso, piede mancino può agire sia sul centro-destra che sul centro-sinistra in un reparto schierato a quattro. Come se non bastasse, all’occorrenza può agire anche come terzino sinistro.

Sono 14 le presenze in questa stagione per il centrale con oltre mille minuti disputati. Al Milan piace eccome, anche perché ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Si tratta, quindi, di un vero e proprio investimento solo per l’ingaggio, con Furlani e Moncada che vedono di buon occhio l’operazione.

I rossoneri, però, devono guardarsi dalla folta concorrenza che sta aumentando per il centrale. Sul difensore ha posato gli occhi anche il Liverpool. Van Dijk non è eterno ed il 25enne piace eccome ai Reds che nella prossima stagione daranno vita ad un nuovo progetto dopo l’addio di Klopp.

Stando a quanto afferma il Daily Mail, però, non ci sarebbe solo il club del Merseyside sul ragazzo. Anche il Newcastle, infatti, è pronto a piombare sul difensore centrale, con i bianconeri che devono rinforzarsi in quel reparto. Il Newcastle, però, al momento è ottavo in classifica lontano 15 lunghezze dall’Aston Villa quarto e la mancata partecipazione alla prossima Champions potrebbe penalizzare i bianconeri.