Milan, senti il bomber: “Ibrahimovic il mio idolo”. Futuro rossonero in vista?

Il Milan potrebbe tentare questo giovane centravanti, che ha ammesso di avere Ibrahimovic come punto di riferimento da sempre.

Ormai non è più un mistero che il Milan vada alla caccia di un centravanti di spessore in vista della prossima stagione. La priorità del mercato 2024 per la squadra di Pioli (o chi per lui) sarà proprio quella di reperire un numero 9 giovane, ambizioso e già pronto al grande salto.

La fiducia nel tandem attuale Giroud-Jovic è molto alta, ma entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno prossimo. Inoltre il centravanti francese compirà tra qualche mese ben 38 primavere e non potrà garantire l’utilizzo continuativo e le prestazioni ad alti livelli degli ultimi tempi.

Tra i tanti profili sondati dal Milan per il prossimo attaccante centrale, c’è anche il nome di un calciatore che si sta mettendo in mostra a suon di gol. Semi-sconosciuto fino ad un paio di stagioni fa, oggi è un bomber di razza che fa gola a mezza Europa, ma che manda messaggi intriganti proprio ai rossoneri.

Lo svedese fan di Ibrahimovic, Milan sulle sue tracce

Il Milan è interessato al profilo di Viktor Gyokeres, attaccante svedese che è letteralmente esploso nelle ultime stagioni. Prima nella Championship inglese, segnando valanghe di gol con la maglia del Coventry City, mentre oggi sta facendo cose incredibili con lo Sporting Lisbona in Portogallo.

Il classe ’98 sta raggiungendo la maturità ideale come attaccante centrale e soprattutto come goleador. Una grande trasformazione per uno che faceva principalmente dello sprint e della velocità le sue armi migliori. I numeri dicono tutto: 32 reti in 35 gare ufficiali con la maglia dello Sporting. Ma soprattutto una dichiarazione che ha fatto drizzare le antenne ai milanisti.

“Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic” – ha dichiarato più volte Gyokeres. Cosa comune per un calciatore svedese, che vede in Ibra ovviamente un punto di riferimento. Ma il fatto che il Milan sia sulle sue tracce e che Zlatan sia un dirigente ormai in prima linea del club rossonero potrebbe essere un vantaggio nella corsa al centravanti 25enne.

Caratteristiche molto diverse da Ibra, ma Gyokeres ha tutto per diventare un fuoriclasse anche al di fuori del campionato portoghese. Al momento l’Arsenal è in pole, almeno secondo la stampa britannica, ma la presenza di Ibrahimovic ed i rumors sul Milan possono farlo tentennare. Non sarà un’operazione facile, visto che il suo valore di cartellino è schizzato oltre i 50 milioni di euro. Ma il profilo piace e non poco dalle parti di via Aldo Rossi.