Milan, sorpresa Caldara: il ritorno in campo inaspettato

Mattia Caldara è finalmente tornato in campo. Dopo un lunghissimo periodo fermo per infortunio, ha esordito da titolare con la Primavera.

Da quanto tempo Mattia Caldara non giocava una gara ufficiale? Da tanto, tantissimo tempo. Era il 22 aprile 2023 l’ultima volta che il difensore ha giocato una partita, quando ancora era in prestito allo Spezia e vestiva la maglia dei liguri. In estate, per lui è iniziato l’ennesimo calvario relativo ai problemi fisici. Si è infatti sottoposto ad un’operazione chirurgica alla caviglia, che lo ha tenuto ai box sino ad oggi. Sono 195 i giorni che Caldara ha dedicato alla riabilitazione e dunque al rientro in campo. In tuto ciò ha saltato 37 partite, chiaramente tutte da quando tornato al Milan.

Se ci pensiamo, è un vero peccato che un difensore anni fa molto promettente abbia visto la sua carriera declinare verso il basso in maniera così netta. Ma gli infortuni sono in grado di fare anche questo. L’astinenza dal prato verde è terminata per Mattia Caldara, che oggi è tornato in campo vestendo però la maglia della Primavera di Ignazio Abate. Sì, è partito da titolare della difesa nel match disputato contro la Fiorentina, valido per la 24esima giornata di Primavera 1.

Per lui 61′ minuti in campo, dunque una buona ora. È stato poi sostituito da Ignazio Abate che ha messo in campo il giovane Parmiggiani. Sicuramente, il ritorno di Caldara rappresenta una bella notizia, in primis per il calciatore in sè. Peccato che la Primavera del Milan abbia invece deluso ancora.

Milan, poker della Viola: altra battuta d’arresto

Sin quando Mattia Caldara è stato in campo, il Milan ha retto bene il gioco. I rossoneri sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Sia. La Viola ha poi trovato il pareggio ad inizio secondo tempo, ed è riuscita a portarsi sul 2-1 al 65′ minuto. I rossoneri si sono lasciati prendere da un certo nervosismo. L’espulsione di Alejandro Jimenez per doppio giallo ha complicato nettamente i piani della squadra di Abate che ha poi subito altre due reti. Sconfitta dunque per 1-4 al Vismara.

Davvero negativo l’attuale rendimento dell’Under 19 rossonera in campionato. Prima di questa sconfitta erano arrivati due pareggi e un’altra disfatta. Non a caso adesso il Milan è sesto in classifica, a ben 12 punti di distanza dalla capolista Inter. Serve una netta inversione di marcia da qui alla fine del campionato se si vuole quantomeno puntare ad una pozione di maggiore rilievo.

Da sottolineare che oltre a Caldara era presente un altro fuori quota in campo, ma sponda viola. Parliamo di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina anche lui stato fermo ai box per tantissimi mesi. L’ultima sua presenza in campo risale al 2 giugno del 2023. Anche per Castrovilli sono stati 61′ i minuti giocati oggi.