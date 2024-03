Verso Milan-Slavia Praga, tornano i big: come cambia la formazione

Ecco come cambierà la formazione del Milan in vista del match di giovedì sera in coppa contro lo Slavia Praga, per gli ottavi di Europa League.

Il sorteggio degli ottavi di Europa League è stato benevolo con il Milan, che ha evitato diversi club pericolosi (Liverpool e Leverkusen in primis) e ha accoppiato i rossoneri con i cechi dello Slavia Praga. Una gara sulla carta superabile, ma tutt’altro che da sottovalutare come dimostra il precedente ai gironi contro la Roma.

La prima sfida contro lo Slavia si disputerà giovedì sera, ore 21 in punto a San Siro. L’obiettivo della squadra di mister Pioli è quello di vincere e cercare di indirizzare subito la qualificazione dalla propria parte, per evitare rischi nella trasferta del 14 marzo a Praga.

Per farlo, il Milan scenderà presumibilmente in campo con la migliore formazione possibile. Secondo le ultime di Tuttosport, Pioli non guarderà al turnover e dovrebbe puntare sui big fin da subito. Anche su Florenzi e Leao, che anche grazie al turno di squalifica in campionato potranno dare il massimo in coppa.

La probabile formazione del Milan anti-Slavia

Intanto mister Pioli può finalmente avere a disposizione l’intera rosa, così da poter gestire le rotazioni in ogni reparto. L’unico assente sarà Tommaso Pobega, ancora alle prese con il lungo recupero dall’infortunio al tendine del retto femorale sinistro. Dunque via alla miglior formazione possibile.

I dubbi riguardano solamente la linea difensiva. Se Tomori e Kalulu non appaiono ancora pronti per fare i titolari, Pioli potrebbe rilanciare dal 1′ minuto Thiaw in ballottaggio con il sempreverde Kjaer al centro della difesa. Il tedesco deve riacquisire brillantezza atletica, ma il match con lo Slavia potrebbe essere l’ideale per riprendersi i gradi di titolare.

Dubbio anche tra il rientrante Calabria e Florenzi sulla corsia di destra. Ma per il resto la formazione appare scritta, con il ritorno dal 1′ di Reijnders in mezzo al campo e la conferma del tridente titolare in attacco. Possibile che Pioli vari un accenno di turnover più in vista della trasferta di Empoli di domenica prossima.

Ecco dunque il possibile undici titolare del Milan contro lo Slavia: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi (Calabria), Thiaw, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.